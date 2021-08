Il ginnasta Ioannis Melissanidis: “Sono il primo campione olimpico dichiaratamente gay della Grecia”

2 minuti di lettura

Oggi 44enne, l’ex ginnasta Ioannis Melissanidis vinse l’oro nel corpo libero alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Intervistato da Antivirus, Ioannis ha parlato della propria omosessualità, rivendicando un primato che sente con orgoglio ancora suo.

Sono orgoglioso di essere gay, esattamente quanto lo sono per le medaglie vinte. E lo sarò ancora di più quando non ci sarà bisogno di parlare di argomenti come questo.

“I bambini in Grecia hanno meno paura di esprimere la loro diversità in questi giorni”, ha continuato Melissanidis, che ha fatto suo il titolo di “primo campione olimpico greco apertamente gay“, per poi dare consigli a tutti i giovani atleti omosessuali che puntano ad una vita di sudore e medaglie: “Non sopprimete mai la vostra vita, la vostra volontà. Accettate la vostra sessualità, concentratevi su ciò che amate, senza eccezioni. La vera vittoria è mostrare a tutti chi siete, non fingete di essere ciò che la società vuole che voi siate. Se la società esprime preoccupazioni sul fatto che io, uomo pienamente realizzato, voglia innamorarmi di un altro uomo, è un problema che la società dovrebbe risolvere“.

Secondo quanto riportato da ANTIVIRUS, Melissanidis è il primo e più giovane campione olimpico, mondiale ed europeo nella storia della ginnastica artistica greca nonché uno dei tre più giovani nella storia della ginnastica artistica mondiale. Ioannis ha parlato di altri olimpionici greci repressi, terrorizzati dall’idea di fare coming out. “Ci sono persone che sono ancora preoccupate e lo rispetto“. “Dal 2000 ad oggi ci sono stati passi in avanti. Ma i passi che dovrebbero essere fatti e che hanno a che fare con l’accettazione sono molti di più, soprattutto negli sport di alto livello dove ci sono ancora tanti stereotipi“.

L’intervista a Melissanidis è accompagnata da un servizio fotografico diventato realtà nello stadio Panathinaikos di Atene. Le prime Olimpiadi moderne si sono svolte nel 1896 proprio ad Atene. Gli antichi giochi furono organizzati ad Olimpia, in Grecia, dal 776 a.C. Nel corso della sua carriera, Ioannis ha vinto anche due ori europei e un argento mondiale.

