Solomon Bates, il giocatore di baseball fa coming out: “Sono gay”

Splendide notizie dal mondo dello sport: Solomon Bates, giocatore di baseball parte del San Francisco Giant Team , ha in queste ore fatto coming out. “Essere gay in questo sport non sai mai dove può portarti” ha scritto in un onesto e limpido post su Instagram, dichiarando di separarsi dalla squadra Richmond Flying Squirrels, e ringraziando l’intero team per “avergli permesso di essere sé stesso e di gareggiare al gioco che ama di più”.

In un’intervista per Outsports, Bates ha confermato di aver dichiarato la sua omosessualità alla squadra nel 2019, e di non essersi esposto pubblicamente a riguardo sin d’allora: “Non facevo ancora fatto coming out perché continuavo a nascondermi” racconta Bates in un’intervista con Cyd Zeigler: “Sono un uomo molto mascolino che ama lo sport, e ora voglio aprire le porte ad altri atleti gay come me. Mi impegnerò ad essere uno dei migliori a farlo!”. Pur non avendo fatto coming out prima, l’atleta dice di ave lasciato qualche “indizio” sui social media: “Ho la mia mente su qualcosa di più grande. Molto più grande di me” scriveva nella caption di una foto a Giugno (non a caso, Pride Month) con l’emoji di un arcobaleno. Bates spiega di non aver mai compiuto il grande passo perché voleva gestire l’intera situazione professionalmente e voler che il pubblico si concentrasse sui suoi traguardi.

L’atleta ci ha tenuto a sottolineare nel suo post che “gli uomini gay possono gareggiare in sport “virili” se viene data loro l’opportunità“. Bates il secondo giocatore di baseball professionista a fare coming out pubblicamente, dopo David Denson nel 2015 prima di ritirarsi nel 2017: “Non ho intenzione di piangere, ma continuerò ad insistere. La vita è bella al momento. Sono sicuro che mi troverò in una nuova squadra nei prossimi giorni”.

La dichiarazione dell’atleta è stata accompagnata da un’ondata di supporto e solidarietà da parte del web, definendo il gesto di Bates un passo in avanti coraggioso e necessario per il mondo dello sport: “Siamo orgogliosi di te. Spero che questo permetta a più uomini, dall’alto in basso, di sentirsi a proprio agio a fare coming out.” scrive uno degli utenti su Twitter. Bates manifestato commozione e gratitudine alla risposta del web, commentando: “Grazie a chiunque, avete reso una giornata triste in un giorno pieno di forza“.

