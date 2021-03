Isola 2021, Tommaso Zorzi opinionista e conduttore di un programma online sul reality: è ufficiale

2 minuti di lettura

Mediaset ha appena ufficializzato Tommaso Zorzi come opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, da lunedì sera su Canale 5 con Ilary Blasi per la prima volta alla conduzione.

“Il vincitore del Grande Fratello Vip“, si legge sul comunicato stampa, andrà a “completare una squadra di commentatori di prima grandezza, composta da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini“. Quest’ultima, come da lei stessa rivelato sui social, è risultata positiva al Covid-19. Fortunatamente asintomatica, Elettra potrebbe saltare le prime due puntate del reality.

Zorzi, inoltre, “sta preparando con Mediaset un programma online dedicato all’Isola dei Famosi visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale www.Mediaset.it. Con il coinvolgimento nel team dell’Isola dei Famosi, Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche Mediaset“.

Solo pochi giorni fa, via Casa Chi, Tommaso aveva così dipinto i lineamenti del proprio futuro professionale: “Oggi so rispondere alla domanda dove ti vedi fra dieci anni. Tenere a mente l’obiettivo, specialmente in un ambiente come questo credo che sia fondamentale, perché devi imparare a dire i no giusti e a costruirti con un progetto più a lungo termine. Oggi sapendo quello che io voglio fare ho un livello di consapevolezza che mi permette di avere anche quell’atteggiamento snob che serve per arrivare all’obiettivo. L’obiettivo è Sanremo 2025″

ISOLA DEI FAMOSI 2021 – CONCORRENTI

Paul Gascoigne, ex calciatore

Elisa Isoardi, conduttrice

Awed, youtuber

Brando Giorgi, attore

Vera Gemma, figlia di Giuliano

Drusilla Gucci, ereditiera e modella

Carolina Stramare, ex Miss Italia

Akash Kuhmar, modello

Visconte Guglielmotti

Valentina Persia, comica

Angela Melillo, soubrette

Gilles Rocca, ex vincitore Ballando con le Stelle

Roberto Ciufoli, attore

Francesca Lodo, soubrette

Daniela Martani, ex concorrente Grande Fratello

Beppe Braida, comico