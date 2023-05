Jake Daniels, un anno dopo il coming out si è fidanzato: “Tra i 20.000 messaggi di IG ho trovato lui”

18 anni appena, un anno fa Jake Daniels è diventando il primo calciatore professionista apertamente gay del Regno Unito, 32 anni dopo lo storico e doloroso coming out di Justin Fashanu, poi morto suicida. Attaccante del Blackpool, squadra che milita nella Championship, serie B del calcio inglese, Daniels è nel frattempo diventato maggiorenne e ha trovato l’amore.

Nel corso del podcast “How to Be a Man” di Rylan Clark, Jake ha parlato pubblicamente di Mark, che di anni ne ha 46.

“Quando ho fatto coming out ho silenziato Instagram, Twitter, quindi non ho visto nulla. Quando sono tornato su Instagram mi sono trovato con 20.000 richieste di messaggi o qualcosa di ridicolo del genere, non l’avevo mai visto in vita mia. Un giorno stavo per salire su un treno e ho iniziato a rispondere alle richieste di messaggi, solo per dare un’occhiata, e il messaggio principale era quello del mio attuale partner, che si congratulava con me. Ho dato un’occhiata furtiva al suo profilo Instagram, e ho pensato, ‘Va bene!’. Ho risposto con un messaggio, dicendogli, ‘Grazie mille’, e alla fine ho scritto qualcosa del tipo ‘C’è qualcos’altro che posso fare?”. Sapevo quale fossero le mie intenzioni“.