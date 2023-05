Serie A in campo contro l’omobitransfobia, l’Udinese indosserà una maglietta arcobaleno contro la Lazio – FOTO e VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Nella giornata mondiale contro l’omofobia, bifobia e la transfobia, l’Udinese ha annunciato che domenica sera alle ore 20:45 nella partita contro la Lazio i calciatori friulani indosseranno una maglietta speciale rainbow.

Una t-shirt ad hoc con collo a V con bordi bianconeri e un’ampia banda centrale e verticale con i colori dell’arcobaleno, riproposti anche sui bordi manica, le bande laterali dei pantaloncini e al centro dei calzettoni.

“Come testimoniato dal ranking ESG sulla sostenibilità, inclusa quella sociale, che ci vede come primo club italiano – ha spiegato il Direttore Generale dell’Udinese Franco Collavino – abbiamo voluto seguire la strada tracciata dalla Lega Serie A per quanto riguarda le iniziative a tutela dell’uguaglianza e dei diritti civili. Grazie alla collaborazione con Macron, infatti, useremo un kit speciale per certificare il nostro impegno contro ogni forma di discriminazione. L’Udinese, infatti, è, da anni, un club aperto e multiculturale che rappresenta giocatori di 15 Paesi diversi, ed è impegnata attivamente nella lotta al razzismo ed in quella per l’uguaglianza: per questo abbiamo voluto impegnarci concretamente con questa iniziativa nell’ottica di valorizzare la grande popolarità del calcio per veicolare messaggi sociali positivi“.

Anche la Lega Serie A ha deciso di scendere in campo contro l’omobitransfobia, al fianco dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

A+Love il nome della campagna realizzata, che richiama il concetto di inclusione e il superamento di tutte le manifestazioni di intolleranza e discriminazione in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Nel logo spicca la lettera “A” rappresentata come un diamante, tratto identificativo del nostro Campionato, affiancata dal simbolo “+”, segno distintivo della comunità LGBTQI+, a testimonianza della volontà di rispettare tutte le espressioni di genere. I colori utilizzati sono quelli della bandiera arcobaleno che simboleggia la comunità LGBTQI+.

La campagna, frutto della collaborazione tra Lega Serie A e UNAR, si inserisce nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato lo scorso 14 marzo, per contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo del calcio.

In occasione delle gare della 36ª Giornata di Campionato, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani e tutti i canali digital di Lega Serie A promuoveranno una campagna di comunicazione dedicata.

