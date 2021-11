Joe Biden celebra le persone transgender: “Siete tra gli americani più coraggiosi che conosca. Basta transfobia”

2 minuti di lettura

Dpopo aver citato le persone transgender il giorno del suo insediamento, scrivendo la Storia perché mai nessun presidente l’aveva mai fatto, Joe Biden ha celebrato il Transgender Day of Remembrance con una dichiarazione ufficiale, che arriva nel corso dell’anno con più omicidi di persone transgender nella storia d’America.

Biden è tornato a chiedere l’approvazione dell’Equality Act e ha condannato la legislazione transfobica da lui definita “non americana” ancora oggi adottata in tutto il Paese, che vieta ai giovani transgender di praticare sport. Nella giornata di sabato la Casa Bianca ha per la prima volta ospitato una veglia in riconoscimento delle persone trans e non-binarie vittime di violenza, con Doug Emhoff, marito di Kamala Harris nonché primo Second Gentleman degli Stati Uniti d’America, alla guida della cerimonia.

“Quest’anno, almeno 46 persone transgender in questo Paese – e centinaia di altre in tutto il mondo – sono state uccise in orribili atti di violenza“, ha affermato Biden. “Ognuna di queste vite è stata preziosa. Ognuno di loro meritava libertà, giustizia e gioia. Oggi, nel Transgender Day of Remembrance, piangiamo coloro che abbiamo perso nell’anno più mortale mai registrato per gli americani transgender, così come le innumerevoli altre persone transgender – donne e ragazze transgender di colore sproporzionatamente nere – che affrontano brutali violenze, discriminazioni e molestie. Nonostante i nostri progressi nel rafforzamento dei diritti civili per gli americani LGBTQI+, troppe persone transgender vivono ancora nella paura e affrontano barriere sistemiche alla libertà e all’uguaglianza. Per garantire che il nostro governo protegga i diritti civili degli americani transgender, ho incaricato la mia squadra di coordinarsi con il governo federale per affrontare l’epidemia di violenza e promuovere l’uguaglianza per le persone transgender. Continuo a invitare i governatori e i legislatori a combattere la preoccupante proliferazione di leggi statali discriminatorie che prendono di mira le persone transgender, in particolare i bambini transgender. Come ho detto prima, queste leggi non sono altro che bullismo mascherato da legislazione, sono antiamericane e mettono in pericolo la sicurezza e il benessere dei nostri figli. Continuo inoltre a sollecitare il Senato a far passare rapidamente l’Equality Act in modo che tutte le persone possano vivere libere dalla paura e dalla discriminazione“.

Il Presidente ha concluso: “Le persone transgender sono tra gli americani più coraggiosi che conosca. Ma nessuna persona dovrebbe essere coraggiosa solo per vivere in sicurezza e dignità. Oggi, commemoriamo. Domani, e ogni giorno, dobbiamo continuare ad agire”.

La Human Rights Campaign (HRC) ha dichiarato che il 2021 è stato l’anno con più persone transgender uccise negli USA. 47.