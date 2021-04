Joe Biden alle persone transgender d’America: “Il vostro presidente vi guarda le spalle” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

100 giorni giorni da presidente, per cancellare quanto fatto e detto in 4 anni dal predecessore Donald Trump. Joe Biden ha celebrato la ricorrenza dei primi 100 giorni con un discorso al Congresso presto diventato virale tra i siti d’America.

Con la vicepresidente Kamala Harris e la presidente della Camera Nancy Pelosi alle sue spalle, il 78enne ha infatti nuovamente parlato alla comunità LGBT a stelle e strisce, soffermandosi in particolar modo su quella transessuale, negli anni di Trump alla Casa Bianca costantemente presa di mira.

Biden si è così rivolto a tutte le persone transgender d’America: “A tutti gli americani transgender che guardano da casa – specialmente ai più giovani che sono così coraggiosi – voglio che voi sappiate che il vostro presidente vi guarda le spalle“. Successivamente, il presidente dem ha sottolineato l’importanza dell’Equality Act, provvedimento contro ogni tipo di discriminazione che estenderebbe le protezioni dei diritti civili alle persone Lgbt in tutti gli USA. Il disegno di legge, che andrebbe ad ampliare il Civil Rights Act del 1964, includendo l’identità di genere e l’orientamento sessuale tra le categorie protette dalla discriminazione a livello federale, coinvolgerebbe protezioni che riguardano il lavoro, richieste di prestiti, istruzione, alloggi pubblici ed è già stato approvato alla Camera. Ora aspetta il bis al Senato.

“Spero anche che il Congresso possa portare sulla mia scrivania l’Equality Act per proteggere i diritti di tutti gli americani LGBTQ”, ha insistito Biden, suscitando l’immediata reazione di Harris e Pelosi, alzatesi in piedi per applaudirlo. In 100 giorni di amministrazione Biden, otto progetti di legge rivolti alle persone LGBTQ sono già diventati legge, con altri otto in cantiere. Donald Trump, fortunatamente, è un triste e antico ricordo.