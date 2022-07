Jurassic World: Nuove avventure, una coppia lesbica nell’ultima stagione

2 min. di lettura

Jurassic World: Camp Cretaceous è arrivato alla sua 5a stagione animata Netflix, con una sorpresa esplosa negli ultimi giorni. Ideata da Zack Stentz, con Aaron Hammersley e Scott Kreamer showrunner e produttori esecutivi insieme a Lane Lueras, Steven Spielberg, Colin Trevorrow e Frank Marshall, Jurassic World: Nuove avventure segue un gruppo di adolescenti che si ritrovano soli soletti su Isla Nublar, evacuata in seguito agli eventi del primo Jurassic World cinematografico.

Ieri è arrivata l’ultima stagione su Netflix, con due protagonisti queer. Yaz e Sammy!

Yasmina “Yaz” Fadoula, soprannominata dai fan “Saetta” per l’incredibile velocità nelle corse, è sempre stata la solitaria del gruppo. Corritrice di professione, aveva tirato su muri di silenzio per potersi concentrare solo e soltanto sul proprio allenamento. Sammy Gutierrez è invece la figlia dei proprietari del ranch che forniscono il cibo per i dinosauri del Jurassic World. È una loquace contadina del Texas che da subito si impegna a ‘sbloccare’ Yaz, a farla interagire con tutti, a renderla più partecipe. Tra le due è presto nata un’amicizia, ora evolutasi in altro. Negli episodi finali della stagione 5, Yaz e Sammy condividono il reciproco amore.

Yaz trova il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Sammy, che ricambia dolcemente. Nell’episodio finale, grazie ad un salto temporale vediamo gli amici riunirsi in video chat. Yaz e Sammy sono ancora insieme e trascorrono del tempo nel ranch della famiglia di Sammy in Texas, mentre Yaz studia per il college.

Proprio sui titoli di coda Jurassic World: Camp Cretaceous ha virato verso l’inclusione e la rappresentazione LGBTQ+, ampliando la lista di titoli animati che negli ultimi anni si sono finalmente aperti alla comunità. Solo su Disney+, negli ultimi mesi abbiamo visto Baymax, La Famiglia Proud Più Forte e Orgogliosa e The Owl House.

Anche al cinema, con Jurassic World: Il Dominio , abbiamo potuto ammirare il primo personaggio dichiaratamente queer della saga giurassica.

