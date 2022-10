Karine Jean-Pierre, 1a portavoce della Casa Bianca nera e dichiaratamente LGBTQ+, ricorda il suo coming out

2 min. di lettura

44enne nata ad Haiti, Karine Jean-Pierre è dallo scorso maggio la prima persona dichiaratamente LGBTQ+ nonché afroamericana ad essere diventata portavoce della Casa Bianca. Lesbica dichiarata, Jean-Pierre ha voluto celebrare il proprio coming out l’11 ottobre, giorno del Coming Out Day, ricordando quanto sia stato complicato, “non una cosa facile da fare“.

Karine ha precisato di venire da una famiglia “tradizionale e conservatrice“, in cui essere LGBTQ + “non era qualcosa che avresti mai detto ad alta voce o celebrato”.

“Ma la mia famiglia, come molte altre famiglie, è cresciuta accettando chi fossi”, ha aggiunto con orgoglio. “Hanno visto che chi ero non ha cambiato chi fossi come persona e non ha cambiato le cose che amavo fare e non ha cambiato gli obiettivi che mi ero data la mia vita”.

Jean-Pierre ha poi proseguito celebrando “la bellezza dell’America“, che a suo dire andrebbe ricercata tra le “sue libertà e la promessa che puoi realizzare i tuoi sogni indipendentemente dalla tua etnia, sesso, paese di origine, orientamento sessuale o identità di genere. Questo è qualcosa per cui continuiamo a lottare e per cui lotteremo, mentre continuiamo a vedere un’ondata di leggi omotransfobiche in tutto il Paese“.

Su Twitter, successivamente, Jean-Pierre si è appellata ai propri follower, dicendo loro di non scoraggiarsi “se fate coming out e la vostra famiglia da subito non vi abbraccia”. Perché anche nel suo caso l’accettazione famigliare è arrivata con il tempo, lentamente. Ma è arrivata.

Durante la campagna presidenziale del 2020, Karine era stata capo dello staff di Kamala Harris, evento che l’aveva già resa la prima persona di colore a servire come capo dello staff di un candidato alla vicepresidenza e una delle persone LGBTQ di grado più alto nella campagna Biden/Harris.

Barack Obama sia nel 2008 che nel 2012. Ora, voluta da Joe Biden, è Nata in Martinica ma cresciuta a New York, Jean-Pierre si è laureata alla Columbia University, è stata consulente senior e portavoce nazionale di MoveOn.org nonché analista politica per NBC News e MSNBC, ma soprattutto grande organizzatrice di campagne elettorali, avendo seguitosia nel 2008 che nel 2012. Ora, voluta da Joe Biden, è portavoce della Casa Bianca

