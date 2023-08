Karma B, ondata di omofobia social: “Fate schifo e orrore, repellenti, comportatevi da uomini veri”

0:00 Ascolta l'articolo

In pochi anni le Karma B sono diventate un riconoscibile e apprezzato volto della tv generalista. Prima con Propaganda Live, su La7, per poi approdare su Rai1 grazie a Ciao Maschio, al fianco di Nunzia De Girolamo e presto di nuovo in onda con una nuova edizione.

Storiche drag artist della night life capitolina, Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, inseparabili dal lontano 1995, hanno denunciato sui social una lunga carrellata di insulti omofobi, tutti pubblicati sulla loro pagina Facebook.

“Per la rubrica “I trogloditi della settimana” vi presentiamo i contendenti che si sfideranno nell’arena muniti di clava, contro la grammatica e la civiltà”, hanno scritto Carmelo e Mauro, prima di esplicitare quanto commentato da non pochi utenti.

“Degrado totale, poverini”, ha scritto tale Eros.

“Che orrore, ma sono due maschietti?”, si è domandata Anna Maria.

“Ma sono due uomini?”, ha insistito Marzia.

“Repellenti”, ha scritto Massimo.

“Poveri noi!”, ha commentato Patrizia.

“Che sono quei due cosi”, ha scritto Claudio.

“Ma siete uomini, lasciate stare”, ha proseguito Magda.

“Fate schifo, merde in coppia” ha aggiunto Renata.

“Dovete iniziare a comportarvi da uomini veri che non ce n’è più, solo donne con le palle e uomini femminuccia. Questa è la nuova moda e guai a farlo presente se non vuoi risultare omofoba”, ha concluso Francesca.

Commenti agghiaccianti ai quali ha replicato a dovere Sandra Milo, 90 anni di profonda intelligenza: “Non dovrebbe esser la signora Patrizia a esclamare “poveri noi” ma chi, come, è ancora costretto a leggere commenti offensivi, omofobi, intolleranti, discriminatori“, ha scritto la leggendaria attrice. “Purtroppo i social vengono spesso usati come cassa di risonanza per sfogare sugli altri, senza nessuna ragione, il proprio malcontento, le proprie insoddisfazioni. Se solo certa gente si guardase dentro e provasse a migliorarsi invece di disprezzare il prossimo, vivremmo tutti meglio. Eppure basterebbe saltare a piè pari chi non ci piace senza sentirsi autorizzati a insultarlo“.

