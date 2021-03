Sandra Milo: “L’amore va sempre incoraggiato e benedetto, che si tratti di coppie etero o LGBT”

< 1 minuto di lettura

Il divieto alla benedizione per le coppie LGBT ufficializzato dal Vaticano ha fatto il giro del mondo, suscitando reazioni celebri. Dopo Elodie, Elton John, Laura Pausini e Fedez, via social sono arrivate anche le dure parole di Sandra Milo, da pochi giorni magnifica 88enne.

Vincitrice di due Nastri d’Argento e musa di Federico Fellini, Sandra ha commentato su Instagram quanto divulgato dalla Santa Sede, dicendosi “sorpresa, sapendo che Papa Francesco aveva mostrato segnali di apertura verso le coppie dello stesso sesso“. Per poi affondare il colpo.

Nemmeno fossimo nei tempi dell’oscurantismo medievale! Da credente non sento di appartenere a questa chiesa. Non è la mia! Dio non si pronuncerebbe così e gli uomini che lo fanno in vece sua, come suoi rappresenanti, sbagliano di grosso nel giudicare i loro simili. Dio approverebbe tutte le forme di amore. Dio non giudicherebbe. Dio è amore e in quanto tale accoglierebbe a sé chiunque si ami con cuore sincero. L’amore non è mai peccato. L’amore va sempre incoraggiato e benedetto, che si tratti di coppie eterosessuali o omosessuali.