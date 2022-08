Kehlani sarà nel cast del reboot di The L Word

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Grandi notizie per i fan di Kehlani e di The L Word: l’artista sarà ufficialmente nel cast della terza stagione di The L Word Generation Q su Showtime, reboot del 2019 che rivisita la celebre serie cut 10 anni dopo, ambientandola ai giorni nostri e per una nuova generazione. Il reboot segue le vite di Bette, Shane, e Alice mentre navigano la loro quotidianità tra lavoro, amore, e nuove scoperte, ma il cast avrà presto una new entry: l’ha confermato la stessa Kehlani sul suo profilo Instagram ufficiale: “Dal bingewatching di The L Word a farne parte” ha scritto la cantante, concludendo: “Ci vediamo presto stagione tre!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kehlani (@kehlani)

La serie – in arrivo a fine 2022 – è ancora in produzione e ancora non si sa se quello di Kehlani sarà solo un cameo o un ruolo più rilevante all’interno della storia. L’artista ha più volte detto di voler far parte della serie: “Amerei far parte del mondo di The L Word in qualche via forma o maniera” scriveva nel 2021 “Andiamo, chiamatemi zaddy! (ndr. termine per indicare un ragazzo che è attraente e alla moda, con spaccatura e fascino sessuale.)”. Kehlani si è dichiarata una grande fan sia dell’originale che del nuovo reboot, che nella nuova rivisitazione – come nel caso del recente Queer As Folk – rivisita l’universo della serie precedente con un cast e delle dinamiche più inclusive e intersezionali, e un cast mille volte più diversificato. Le autrici dello show Marja-Lewis Ryan e Ilene Chaiken non hanno ancora detto che ruolo ricoprirà Kehlani, ma per molt* è possibile che l’artista interpreterà proprio sé stessa, come già successo con altre star che hanno partecipato alle stagioni precedenti, tra cui Rosie O’Donnell, Megan Rapinoe, e Roxane Gay. Qualunque sarà la sorte del suo personaggio, su Twitter lə fan della serie sono andate in cortocircuito.

Kehlani ha fatto coming out come lesbica nel 2021 in un video su TikTok, dicendo: “Ho intenzione di dirlo e basta perché chiunque ne parla.. quindi sì, è vero, cazzo! Sono gay gay gay gay”. Lo stesso anno ha dichiarato di essere non binary, dicendo di sentirsi a suo agio sia con i pronomi she/they: “Non mi disturba se le persone utilizzano i pronomi femminili” ha spiegato a Dicembre 2021 “Ma c’è qualcosa di molto più accurato quando usano il they. Come se mi vediate davvero”.

© Riproduzione Riservata