Kylie Minogue interviene in difesa delle persone trans e viene attaccata dagli haters transfobici

Nel corso di un’intervista al The Guardian, Kylie Minogue ha parlato anche della comunità Trans, in particolare dopo le prese di posizione del Regno Unito, dove il Primo Ministro Boris Johnson sta prendendo sempre più tempo per non affrontare il tema. Ma sulla spinosa questione, la regina del pop e indiscussa icona LGBT ha una visione chiara e semplice:

Se sei una donna transgender, dovresti usare le strutture per le donne, sicuramente. Ci sono molte persone nel mondo che vogliono fare rumore ed essere dirompenti. Tutte le persone coraggiose che fanno rumore, le ammiro. Ma devi capire chi sta facendo rumore per le giuste ragioni.

Tantissimi i commenti da parte dei fan di Kylie Minogue. Di entrambi gli “schieramenti”. Da una parte sono arrivati i complimenti anche per la sua posizione inclusiva:

Dall’altra, alcuni hanno criticato la cantante proprio per questo. L’articolo, secondo gli haters di Kylie Minogue, era incentrato sul suo nuovo album, il quindicesimo della sua carriera, che si intitola Disco. Per questo, esporre anche la sua opinione riguardo la comunità transgender era fuori luogo.

In risposta a queste critiche nei suoi confronti solo per aver fatto una riflessione, Kylie Minogue ha quindi affermato in una seconda intervista in radio che è sconvolgente sapere che ci sono alcune persone che non vivono realmente la loro vita, per l’odio e la paura da parte di chi non accetta le persone trans.

Ma gli haters transfobici troveranno sicuramente appoggio da J. K. Rowling, che nell’ultimo anno non ha perso occasione nel vedere le trans come non delle vere donne.