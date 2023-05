La Corte Suprema dello Sri Lanka dà il via libera alla depenalizzazione dell’omosessualità: “Non è incostituzionale”

0:00 Ascolta l'articolo

A quasi un anno da una prima apertura parlamentare, la Corte Suprema dello Sri Lanka ha stabilito che non sarebbe incostituzionale depenalizzare l’omosessualità.

Una sentenza storica per il Paese, dove ad oggi le relazioni omosessuali sono ancora illegali. Due le sezioni del codice penale da cancellare: la sezione 365, che punisce rapporti carnali “contro natura”, e la sezione 365A, che punisce ogni atto di indecenza. Le pene vanno dalle multe fino a dieci anni in prigione. Risalenti al 1883, le due leggi sono il retaggio delle politiche coloniali britanniche, che già allora criminalizzavano il sesso gay.

Il 9 maggio Corte Suprema dello Sri Lanka ha stabilito che il disegno di legge sulla depenalizzazione dell’omosessualità presentato dal deputato Premnath C Dolawatte non è in contrasto con la costituzione. Prima di arrivare alla sua decisione, il tribunale ha ascoltato dozzine di petizioni che sostenevano entrambe le parti.

Ora non è chiaro come si comporterà il governo, perché nessun esponente dell’opposizione ha detto se sosterrà o meno il disegno di legge. Kaveesha Coswatte, attivista LBTQIA+, ha comunque definito a Reuters “storica” la decisione della Corte Suprema, una “speranza verso un vero cambiamento”, sottolineando come la porta sia ora finalmente aperta”.

Lo scorso settembre il presidente Ranil Wickremesinghe aveva dichiarato che il suo governo non si sarebbe opposto al disegno di legge di Dolawatte. Più o meno la stessa cosa è stata ribadita lo scorso febbraio dal ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Ali Sabry.

“Il governo sosterrà la sua posizione sulla depenalizzazione delle relazioni omosessuali. Tuttavia, non stiamo legalizzando i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ma depenalizziamo l’omosessualità. Penso che ci sia molto consenso in tutto questo, quindi lasciamo che arrivi in ​​parlamento“.

Dopo la sentenza della Corte, la speranza è che la politica acceleri, mettendo un punto ad una legge criminale di epoca coloniale.

