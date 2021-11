La donna post pandemia per l’inverno 2021: una casalinga in bilico fra disincanto e fiaba

5 minuti di lettura

L’ondata di ripresa dallo smarrimento causato dalla pandemia, viene cavalcata da tutti i designer. C’è voglia di sognare e di correre lontano, da un letargo così duraturo.

Non manca però l’occasione per riflettere e metabolizzare quanto è successo; goderci quel sapore di disincanto al risveglio di un riposo forzato e troppo lungo, ed essere consci che possiamo nuovamente riprendere a sognare.

Consapevoli, ma forse felici, ci ritroviamo imbrigliati negli strascichi della vita casalinga, pronti a tuffarci nuovamente nella mischia quotidiana per poterci azzuffare nelle sfumature della vita reale.

Come augurio e messaggio di speranza per il futuro, abbiamo voluto selezionare per voi i look più significativi per un inverno 2021, che sicuramente profumerà di primavera.