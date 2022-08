Lauren Boebert e la Lesbian Dance Theory: destra sovranista all’attacco sull’istruzione

4 min. di lettura

«Come diavolo può Joe Biden chiamare i conservatori dell’America First una minaccia per la democrazia con una faccia seria e un pannolino asciutoo? È lui che ha permesso a milioni di persone di invadere il nostro confine meridionale. È lui che deruba gli americani laboriosi per pagare la laurea della figlia della Karen in “teoria della danza lesbica”»

Questo discorso apparentemente delirante e privo di senso è andato in onda durante un’intervista di Fox News a Lauren Boebert, deputata rappresentativa dei Repubblicani, interrogata sull’annuncio del Presidente Biden del piano di condono dei prestiti studenteschi. L’iniziativa aiuterebbe milioni di americani indebitati a causa dell’assurdo sistema di tassazione scolastica universitaria presente negli Stati Uniti e andrebbe a sanare fino a 20,000 dollari di debiti a persona.

Il condono è stato, ovviamente, attaccato dai Repubblicani, che sostengono come una mossa di questo tipo finirebbe per colpire tutti i contribuenti che pagano le tasse in America. Ma il passaggio che ha fatto diventare, nel giro di poche ore, il discorso di Lauren Boebert un meme virale è quello che riguarda la “teoria della danza lesbica” o Lesbian Dance Theory.

La cosa, purtroppo, non è così fantastica come sembra dal nome. Se effettivamente esistesse un corso in Lesbian Dance Theory saremmo tutti più contenti. La teoria, invece, si riferisce a un certo atteggiamento dei partiti di destra – non solo americani, anche il Regno Unito rientra in questa questione – e il loro attacco all’educazione.

Si sa, il capitalismo ormai controlla le nostre vite. Sempre più siamo schiavi del guadagno e ogni cosa che facciamo, anche quelle che dovrebbero servire unicamente ad alleggerire le nostre vite, spesso cadono sotto lo spettro della monetizzazione. E perché, quindi, secondo una logica perversa non dovrebbe finirci dentro anche l’educazione?

Questo è quello che i Repubblicani e partiti di destra stanno cercando di fare e ciò che la Lesbian Dance Theory racchiude. Questa rappresenta tutto ciò che quei politici odiano e che escludono dalla loro visione politica: è inclusiva e comprensiva, a favore dell’educazione, dell’arte, dell’espressione di sé, della comunità LGBTQ+, delle minoranze, e annovera al suo interno diverse discipline della conoscenza, anche quelle considerate meno utili o che i loro detrattori non arrivano a comprendere.

Ora è virale, ma si tratta di un concetto in giro da tempo. Ben Shapiro ne parlava già nel 2016. La domanda di fondo è questa: quanto valore ha una laurea? Per questa parte politica, il suo valore deriva da quanto guadagno, quanto movimento economico, questa può produrre.

Non c’è da stupirsi, quindi, se nel Regno Unito i Tories vogliono tagliare i fondi a quelle che considerano lauree di “basso valore”; o se negli Stati Uniti i Repubblicani si sono opposti ad estendere i Pell Grants, un sussidio federale emesso dal governo per aiutare gli studenti con reddito basso a potersi permettere un’educazione universitaria.

I conservatori di tutto il mondo stanno compiendo un vero e proprio attacco all’educazione, rendendo anche questa schiava del profitto. Le materie umanistiche e artistiche declassate a un pezzo di carta con poco valore in confronto a titoli in ingegneria, tecnica, medicina o giurisprudenza che invece possono portare molti più soldi nelle casse dello Stato. Dove non riescono a limitare le possibilità o i fondi di questi studi, ecco che allora arrivano a vietare ciò che insegnano: libri bannati, privatizzazione dell’educazione, leggi come la “Don’t Say Gay” che cancellano la libera conversazione nelle scuole.

Non è la prima volta che Lauren Boebert anima l’opinione pubblica per i suoi commenti discutibili. Recentemente, cavalcando l’ondata anti-LGBT, aveva proposto di mettere un limite d’età al coming out: come per l’acquisto di alcolici, dopo i 21 anni.

L’uscita sulla Lesbian Dance Theory è diventata virale su Twitter. Metà degli utenti ironizzano su una possibile laurea in questa disciplina, facendola diventare il nuovo trend queer. Altri, più seri, hanno definito le sue affermazioni bigotte e omofobe: «Lauren Boebert è il primo esempio di ciò che accade in un paese quando dà valore alle armi rispetto all’istruzione», si legge in un tweet.

Con le elezioni che si avvicinano sempre più e i programmi elettorali che vedono i partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini continuare la loro crociata contro quella che chiamano “ideologia gender”, possiamo aspettarci che questo attacco all’educazione si estenda anche all’Italia?

