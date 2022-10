Le Fate Ignoranti boom, la serie ha cambiato la “percezione” del pubblico nei confronti di Disney+

2 min. di lettura

Diego Londono,Executive Vice President, Media Networks and Content, EMEA di Disney, ha parlato di Le Fate Ignoranti – La Serie nel corso di una lunga intervista rilasciata a Deadline, sottolineando come il progetto firmato Ferzan Ozpetek abbia cambiato la “percezione” del pubblico nei confronti dei prodotti Disney+. Nato il Colombia e cresciuto negli Usa, Londono non ha snocciolato numeri esatti, ma Le Fate Ignoranti ha fatto furore non solo in Italia bensì in tutto il mondo, dando forza ad una piattaforma streaming che ha da subito cambiato marcia guardando anche ad un pubblico più adulto, non necessariamente e strettamente legato all’animazione e ai titoli “per famiglie” tipicamente made in Disney.

Una produzione tutta italiana che ha saputo parlare anche ad un pubblico straniero, quella firmata Ozpetek, con Londono “innamorato” delle Fate Ignoranti formato tv, in attesa di un rinnovo tutt’altro che impossibile. Vero è che l’adattamento seriale del classico cinematografico del 2001 è già di suo sia prequel che sequel, ma Gianni Romoli, Ozpetek, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini potrebbero facilmente e ulteriormente ampliare il racconto, rendendolo ancora più corale, andando oltre la storia di Antonia e Michele, soffermandosi su personaggi solo apparentemente secondari o new entry, senza dimenticare sviluppi eventuali che potrebbero concentrarsi sulla maternità della protagonista, sull’omogenitorialità, sulla fluidità di una generazione forse poco rappresentata nel corso della 1a stagione.

Protagonisti della serie, lo ricordiamo, Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta (Michele), insieme a Luca Argentero (Massimo), Serra Yilmaz (Serra), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Paola Minaccioni (Luisella), Burak Deniz (Asaf), Carla Signoris (Veronica), Filippo Scicchitano (Luciano) e Edoardo Purgatori (Riccardo), Edoardo Siravo (Valter), Lilith Primavera (Vera), Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie, con Elena Sofia Ricci e Milena Vukotic guest star.

Sui tempi produttivi eventuali, tutto tace. Ferzan Ozpetek tornerà a breve sul set per girare il suo nuovo film, ma il regista de La Finestra di Fronte sarebbe più che propenso a tornare ancora una volta alle sue memorabili Fate, ormai famose in tutto il mondo e fiore all’occhiello Disney+.

