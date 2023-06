Lecco Pride 2023 sabato 10 giugno: “Identità, parità, libertà per ogni individuo” – intervista

0:00 Ascolta l'articolo

L’Onda Pride 2023 ha preso il via con un trionfo di amore in tutte le sfumature. Già diverse città hanno unito le proprie forze per celebrare con orgoglio e rivendicare i propri diritti. Gay.it segue anche quest’anno tutti gli eventi Pride in Italia, e li celebra tutti come un grande, unico evento per festeggiare le nostre identità e la lotta per il raggiungimento di nuovi traguardi.

Gay.it ha deciso di offrire una piattaforma per dare voce a tutte le realtà che, dall’estremo nord all’estremo sud della penisola, celebrano con orgoglio l’identità LGBTQIA+ nelle piazze e nelle strade delle città italiane. In questo contesto, abbiamo realizzato interviste esclusive al Piacenza Pride 2023, al Novara Pride 2023, al Pavia Pride 2023 e al

Inoltre, sabato 10 giugno, sarà il turno del Liguria Pride 2023 del Foggia Pride 2023 e del FVG Pride 2023

Lecco si prepara ad accogliere la nuova edizione del Lecco Pride, un evento di grande rilevanza per la comunità lesbica, gay, bisessuale e transessuale della provincia. In un mondo in cui la comprensione e l’accettazione sono ancora in lotta per trovare terreno fertile, il Lecco Pride mira a sensibilizzare il territorio e favorire una maggiore consapevolezza sulla realtà di queste persone.

Il ritrovo per il Lecco Pride è previsto per il 10 giugno, alle 15:00, in via Ghislanzoni. Sarà un momento di unione e di voce, in cui tutti coloro che credono nei diritti umani e nella giustizia sociale potranno unirsi per celebrare l’autenticità e l’uguaglianza.

Abbiamo parlato con i rappresentanti dell’Associazione LGBT+ Diritti Renzo e Lucio, chiedendo loro di darci qualche informazione in più sull’evento.

Lecco Pride 2023 – INTERVISTA

Quali istituzioni locali avete dichiaratamente dalla vostra parte?

Abbiamo il sostegno esplicito del Comune capoluogo di Lecco e di altri Comuni della zona.

Qual è il rapporto della comunità queer locale con il sindaco e la giunta?

Abbiamo un buon rapporto con il Sindaco e con alcuni esponenti della giunta. Spesso ci seguono attentamente e fungono da interlocutori con il Sindaco stesso.

Il Pride ha un motto specifico?

Abbiamo un motto che ci rappresenta: “identità, parità, libertà”.

Ci raccontate brevemente il percorso della parata?

Partiamo dalla sede dell’Università, il Politecnico, che ci ha concesso il patrocinio. Successivamente, saliamo verso via Amendola, attraversiamo Via Digione e proseguiamo su Viale Dante fino a raggiungere il Lungo Lago di Lecco. Attraversata Piazza Cermenati, saliamo verso via Parini e da lì ci dirigiamo verso la stazione per poi scendere dalla via centrale di Lecco, via Cavour, fino a piazza Garibaldi.

Quali interventi a voce sono previsti sul palco dopo la parata?

Saranno presenti il rappresentante del Lecco Pride, il Sindaco di Lecco, Agedo Lecco Como e poi ci saranno quattro esperienze diverse che affronteranno temi come la genitorialità, l’identità di genere e la carriera alias.

Quali sono le associazioni e i soggetti che hanno organizzato il Pride?

Il Pride di Lecco è organizzato dall’Associazione LGBT+ Diritti Renzo e Lucio.

Che messaggio volete mandare alla politica nazionale?

Partecipiamo alla campagna “Pride chiama Italia”, ma vogliamo anche inviare un messaggio di protesta alla politica nazionale per gli attacchi ai nostri diritti, ai diritti dei nostri figli e delle nostre famiglie. Chiediamo parità e rispetto per i diritti di tutti: donne, migranti e la nostra comunità.

