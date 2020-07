Legnago, il consiglio comunale appoggia la CEI contro il DDL Zan

Che i politici, invece di impegnarsi in soluzioni concrete ai problemi concreti di questo momento difficilissimo che i cittadini di Legnago come tutti gli Italiani stanno attraversando, trovino il tempo per approvare mozioni del tutto simboliche, inutili perchè prive di qualunque senso giuridico, anche a prescindere dal loro contenuto, ha veramente dell’incredibile.

Qui, a circa 2 ore e 15′ dall’inizio della seduta, il video.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3452063061494379&ref=watch_permalink