Il Liceo Artistico Brera di Milano ha introdotto le carriere alias – Video intervista

Da alcune settimane il Liceo Artistico Statale Brera di Milano ha attivato le carriere alias.

“Le buone pratiche devono rappresentare occasioni di crescita culturale per il Liceo Artistico di Brera, rendendo gli studenti capaci di trasformare in azioni concrete parole chiave quali accoglienza, convivenza consapevole, parità, rispetto delle differenze, prevenzione di tutte le forme di discriminazione”, ha dichiarato la Dirigente Scolastica Emilia Ametrano nel dare l’annuncio dell’approvazione all’unanimità in Consiglio d’Istituto delle carriere alias.

Le carriere alias sono uno strumento utile agli student* per garantire un percorso sano e sicuro all’interno della scuola, grazie alla possibilità di sostituire il nome anagrafico con quello di elezione, scelto dalla persona interessata, nel registro elettronico, nell’indirizzo di posta elettronico, negli elenchi e in tutti i documenti interni all’istituto.

Noi di Gay.it abbiamo intervistato alcun* student* del Liceo Brera per conoscere le loro opinioni e abbiamo chiesto un parere all’avvocata Elena Andrea Pucci che si occupa di questo tipo di tutele. “La carriera alias è un diritto che bisognerebbe riconoscere, non è un regalo che la scuola fa ai propri studenti”, ha dichiarato l’avvocata Pucci.

“La scuola è la nostra casa e andrebbe vissuta con serenità, senza avere paura di essere perseguitati per ciò che si vuole essere”, ha affermato uno studente da noi intervistato.

Il Liceo Artistico Brera va ad aggiungersi ad altri istituti in Italia che stanno attuando le carriere alias per i propri studenti, fino ad ora sono ancora una minoranza ma come afferma l’avvocata Pucci bisognerebbe avere “una norma chiara che garantisce l’attivazione delle carriere alias in ogni istituto italiano”.

