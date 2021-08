Lil Nas X replica ai commenti omofobi di Boosie Badazz (mettendolo a tacere)

< 1 minuto di lettura

In una recente intervista con il programma radiofonico The Breakfast Club, il rapper Boosie Badazz si è lanciato in un vero e proprio sproloquio omofobo ai danni di Lil Nas X, icona queer dell’ultimo biennio pop. In passato Boosie aveva già attaccato Lil, affermando che avrebbe trascinato il suo culo fuori dal palco, se solo lo avesse incrociato.

“Se dici qualcosa – ‘Sono etero, mi piacciono le donne’ – risulta volgare, lo sai“, ha attaccato Boosie. “Non puoi più vantarti di essere davvero figo o della tua sessualità. È tutto gestito dalle persone LGBTQ”.

Nel tentativo infame di perpetuare la narrativa secondo cui le celebrità LGBTQ+ impongono la loro identità ai giovani, Boosie ha detto: “Chi ama questi rapper? I bambini. Se fai in modo che ogni rapper segua questo… prendi quella generazione. Amavo tutti i rapper da piccolo, sai? Ho provato a copiare quello che hanno fatto. È un nuovo giorno ora e sento che lo stanno spingendo sui nostri figli“.

I commenti indecenti di Boosie hanno ottenuto l’attenzione di Lil Nas X, inizialmente rimasto indifferente, a tal punto da limitarsi a promuovere una sua canzone: “Wow…. questo è folle. Folle quasi quanto il mio nuovo singolo “Industry Baby” che è uscito adesso!“. Successivamente, Lil è andato giù duro, vincendo gioco, partita, incontro: “La m*rda che dici su di me mi farebbe impazzire, se solo non mi amassi già“.

Nella notte, infine, Lil ha annunciato la data d’uscita del suo primo attesissimo album, Montero, dal 17 settembre fuori ovunque.