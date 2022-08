Lo stilista Zac Posen sposa il ballerino Harrison Ball, il romantico annuncio social

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

41enne stilista statunitense di origine boema, Zac Posen ha annunciato il suo fidanzamento con Harrison Ball, ballerino del Texas del New York City Ballet. L’annuncio è arrivato via social, con un bellissimo e romantico bacio Instagram che ha raccolto migliaia di like e commenti. Tra le immagini pubblicate, anche un dolce scatto da turisti a Roma.

Tante celebrità si sono complimentate con la coppia. Debra Messing ha commentato: “Mazel tov!!!!!!!”. Nina Dobrev ha scritto: “Congratulazioni!!!”. Uzo Aduba ha esultato: “Aahhhhh!!!!! Congratulazioni!!!”. Anche Bryce Dallas Howard, Iman e Reese Witherspoon hanno felicemente reagito all’annuncio.

Ball e Posen hanno iniziato a mostrarsi insieme sui social poco più di un anno fa, ma non è chiaro quando si siano innamorati. Zac ha aperto il suo primo studio di moda ad appena 21 anni. Nel corso del tempo ha disegnato abiti per decine di celebrità. Da Natalie Portman a Rihanna, passando per Naomi Campbell, Kate Winslet, Claire Danes, Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Mischa Barton, Beyoncé Knowles. Nel 2008 ha creato una collezione di abbigliamento in collaborazione con Target, dal nome Zac Posen for Target, distribuita in 75 negozi in Australia. Posen è apparso anche come giudice nelle stagioni 11-16 di Project Runway.

Nato a Houston, in Texas, Harrison balla dall’età di 4 anni. Da 15 anni vive all’interno del New York City Ballet. Prima la School of American Ballet (SAB), poi l’apprendistato, l’ingresso come ballerino nel 2012, la nomina a solista nel 2017 e la promozione a ballerino principale lo scorso febbraio. Ball ha ricevuto il Mae L. Wien Award for Outstanding Promise nel 2011 e ha vinto il Janice Levin Award 2013-14. È stato anche nominato per il Clive Barnes Foundation Award 2015.

© Riproduzione Riservata