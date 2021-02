Lucca: post transfobico del consigliere comunale di Casa Pound

< 1 minuto di lettura

Fabio Barsanti, consigliere comunale di Casa Pound a Lucca, ha condiviso sul proprio profilo Facebook un post contro l’atleta trans neozelandese Lauren Hubbard, nel 2020 vincitrice di due medaglie d’oro nei campionati mondiali di sollevamento peso.

“E dai donne! Allenatevi di più! Adesso sono cazzi vostri (o loro?)“, ha scritto sui social Barsanti, dando il via ad una lunga sequenza di insulti transfobici tra i commenti. Il post del consigliere replicava quanto scritto da un pastore, tale Enior Josuè, convinto che i “diritti transgender stanno cancellando la vera essenza delle donne e stanno distruggendo gli sport femminili”.

“È molto grave che chi ricopre un ruolo pubblico – in questo caso un incarico istituzionale – fomenti tramite i propri profili social discriminazione e violenza“, ha commentato Massimiliano Piagentini. “Non ci stupiamo però, visto che Barsanti in passato ha frequentato “brave persone” come Gianluca Casseri, militante di Casa Pound che, nel 2011, uccise a Firenze a colpi di pistola due ragazzi senegalesi e ne ferì gravemente un terzo (in rete sono reperibili molte foto di Barsanti e Casseri a due banchetti di Casa Pound) e, nel 2015, è stato rinviato a giudizio per rissa aggravata e sottoposto all’obbligo di dimora. A questa brillante curriculum vitae, si aggiungono gli insulti transfobici di oggi che, insieme al resto, delineano perfettamente la statura del personaggio“.