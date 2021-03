Marilù di Achille Lauro, ecco il video ufficiale

< 1 minuto di lettura

Un Achille Lauro minimale, intimista, che rimanda alle indimenticate atmosfere degli MTV Unplugged anni ’90. Diretto da Leandro Emede, il cantante canta e suona Marilù, primo singolo estratto dal nuovo disco di prossima uscita.

Un gioco di luci che si fa calda atmosfera, con tappeti e fiori ad arredare un palco avvolto da un fumo che si fa quasi malinconico filtro di ricordi d’amore mai del tutto realmente archiviati.

13 le tracce inedite contenute nell’album Lauro, in uscita il 13 aprile e lanciato da un Achille versione santo, ovvero Prequel, Solo Noi, Latte +, Marilù, Lauro, Come Me, Femmina, A Un passo da Dio, Generazione X, Barrilete Cosmico, Pavone, Stupide Canzoni d’amore e Sabato sera.