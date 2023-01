Martina Navratilova: “Ho un cancro alla gola e uno al seno”

0:00 Ascolta l'articolo

Oggi 66enne, Martina Navratilova ha annunciato di aver scoperto un cancro alla gola e uno al seno. Leggenda del tennis femminile, con il maggior numero di titoli vinti (344), il maggior numero di titoli vinti in singolare (167) e il maggior numero di titoli vinti in doppio (177), Navratilova, tra le prime campionesse dello sport ad annunciare di essere lesbica, ne ha parlato al Times.

La diagnosi è recente, dello scorso novembre, dopo aver scoperto un linfonodo nel collo. “È un doppio colpo grave, ma ancora risolvibile. Spero in un esito favorevole. Sarà doloroso, ma lotterò con tutte le mie forze“. Per Navratilova non sarà la prima volta. 13 anni or sono aveva già combattuto e sconfitto un tumore al seno.

“Entrambi i tumori sono in fase iniziale, al primo stadio, la prognosi è buona e Martina inizierà il trattamento questo mese“, ha aggiunto la sua portavoce. “Il tipo di cancro è l’HPV e questa forma di tumore risponde molto bene al trattamento. Martina ha notato un linfonodo ingrossato nel collo durante le finali WTA di Fort Worth. E quando il linfonodo non si è ridotto, è stata eseguita una biopsia i cui risultati hanno evidenziato un cancro alla gola al primo stadio“.

Da quasi 10 anni sposa di Julia Lemigova, Martina ha vinto nove volte Wimbledon, 4 volte gli US Open, 3 volte gli Australian Open e 2 volte il Roland Garros. Questo solo tra i tornei slam al singolare.

Prima di aver duramente contestato Margaret Court, regina di omofobia nonché tennista più vincente di tutti i tempi con i 24 tornei vinti (uno in più di Serena Williams), Navratilova ha più volte fatto doppio fallo sul fronte transfobico. Nel 2018 disse che “non puoi avere un pene e competere come donna” in ambito sportivo, per poi rilanciare nel 2019, definendo le atlete trans* “una follia, un imbroglio“.

