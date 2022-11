Ocean Viking: stupendi i ragazzi di Arcigay Catania accanto ai migranti

3 min. di lettura

Le navi delle ONG, ormeggiate da giorni al porto di Catania a causa di uno stallo ideologico, passeranno oggi la prima notte senza migranti a bordo. L’indignazione dell’Europa ha smosso le autorità italiane permettendo anche alle ultime persone rimaste di sbarcare, per essere poi trasferite in un centro di accoglienza improvvisato all’interno di un impianto sportivo.

L’Ocean Viking di SOS Mediteranée è invece in viaggio verso la Francia, che ha concesso il porto di approdo dopo il “no” delle autorità italiane.

Tra gli applausi delle decine di attivisti che da ore chiedevano l’ok per far scendere dalle navi coloro che non avevano passato la “selezione” per essere considerati fragili, l’odissea si è conclusa, ma le polemiche no. Proprio oggi, a Roma, si è svolta una manifestazione di protesta per l’ingiusto trattamento riservato ai migranti da parte delle autorità, ed il paese è spaccato a metà tra chi festeggia lo sbarco, e chi invece la cacciata di Ocean Viking.

“Apprezzamento per la decisione della Francia di condividere la responsabilità dell’emergenza migratoria, fino ad oggi rimasta sulle spalle dell’Italia e di pochi altri Stati. Importante proseguire in questa linea con gli Stati più esposti, così da trovare una soluzione condivisa e comune, per fermare la tratta degli esseri umani e gestire in modo legale ed equilibrato il fenomeno che ha assunto dimensioni epocali. L’emergenza immigrazione è un tema europeo e come tale deve essere affrontato, nel pieno rispetto dei diritti umani e del principio di legalità” – ha dichiarato il presidente Giorgia Meloni alla stampa in merito all’accaduto.

L’Arcigay di Catania tra i manifestanti

“Ci siamo e ci saremo dove la difesa dei diritti umani e democratici richiede la sua presenza, e non potrebbe essere altrimenti”.

In prima linea tra la folla di persone che chiedeva senza sosta una revisione dell’ordine di selezione, e lo sbarco immediato di tutte le persone a bordo delle navi delle ONG, anche l’Arcigay di Catania, in una battaglia intersezionale che assume più significati.

Da sempre è infatti l’unione e la cooperazione ad emancipare le minoranze, ed è proprio per questo motivo che un’associazione LGBTQIA+ trova posto in qualsiasi situazione in cui un gruppo oppresso subisce ingiustizia.

“Vorremmo offrire loro un Paese dove poter essere liberɜ. Il Paese che l’Italia purtroppo ancora non è. Venite ad aggiungere le vostre voci alle nostre”.

Lo sbarco

Il permesso di sbarco – per la Geo Barentis a Catania, è arrivato ieri sera alle 19, dopo un’ispezione da parte dell’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero della Saluto, che ha riscontrato come le condizioni potessero determinare per le persone coinvolte “un alto livello di rischio psicologico”.

Le richieste d’aiuto provenienti dall’imbarcazione erano continuate per tutta la giornata, tra malori e condizioni igenico-sanitarie disumane. Condizioni simili per Humanity1, dove era iniziato uno sciopero della fame. Oggi, i migranti sono stati trasferiti nei centri di accoglienza idonei sul territorio, tra cui i diversi minorenni in condizione di estrema fragilità.

Ocean Viking in viaggio verso la Francia

Ocean Viking è invece ancora in viaggio verso la Francia: lo sbarco è previsto a Marsiglia tra la notte fra mercoledì e giovedì, sotto la supervisione della Prefettura che avrà il compito di registrare tutti i passeggeri come richiedenti asilo. Nessuna selezione.

“Di fronte al silenzio dell’Italia e a causa dell’eccezionalità della situazione, la Ocean Viking è costretta a richiedere un Porto sicuro alla Francia”, ha spiegato Alessandro Porro, presidente di Sos Mediterranee Italia. “Si prevede che la Ocean Viking arriverà nelle acque internazionali adiacenti alla Corsica il 10 novembre. Questa soluzione estrema è il risultato di un fallimento gravissimo e drammatico di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati associati, che non sono stati in grado di indicare un Porto sicuro alla nostra nave“.

Continua quindi l’odissea delle 234 persone a bordo – di cui 55 sono minori. Dopo venti giorni di tira e molla a largo della costa ionica della Sicilia, la ONG è stata costretta a rinunciare e a chiedere un permesso straordinario alle autorità francesi.

Un viaggio non facile, considerando che una ventina di persone necessita di attenzione medica immediata. Il più giovane, ha solo tre anni.

