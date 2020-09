Milano Pride, raccolti 70.000 euro per un progetto di housing assistito per le persone LGBT+ in difficoltà

View this post on Instagram

⭐️70.000 euro⭐️ Questa la cifra raccolta per il Rainbow Social Fund in occasione dell'ultimo #MilanoPride: la dimostrazione che la comunità LGBT+ è sempre pronta a darsi da fare e a lottare per i più deboli e bisognosi di aiuto 🌈 Un contributo davvero speciale in questo tempi difficili – un enorme grazie va a chi ha donato, a chi ha fatto quel che poteva e a chi ha sparso la voce! La generosità di voi cittadini, delle aziende, della città di Milano contribuirà, al netto delle spese, al prezioso progetto di housing assistito per le persone LGBT+ in difficoltà e 15000 verranno destinati al Fondo di Mutuo Soccorso del @comune_milano