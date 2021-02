Ministero della Salute: “rischio Covid determinato dai comportamenti, non dall’orientamento sessuale”

2 minuti di lettura

Ha scatenato un autentico putiferio il modulo per il vaccino contro il Covid-19 che etichettava come persone più a rischio “tossicodipendenti, prostitute e omosessuali”. Esploso prima in Liguria, e più precisamente alla Asl 5 di La Spezia, si è poi scoperto che il modulo era in realtà arrivato direttamente dal ministero della salute, facilmente riscontrabile all’interno dell’area Anagrafe nazionale dei vaccini sul sito ministeriale.

Dopo una giornata d’attesa, e un lungo e imbarazzato silenzio da parte del ministro Roberto Speranza, dal ministero hanno precisato come siano “i comportamenti a determinare il rischio, non certo l’orientamento sessuale delle persone. Il modulo interno della Asl 5 di La Spezia riporta erroneamente, come chiarito dalla stessa Asl, un vecchio documento usato per le donazioni di sangue. La riproposizione in documenti ministeriali di vecchie e superate formulazioni verrà immediatamente corretta“.

Non una riga di scuse, non un mea culpa, non una qualsivoglia spiegazione per l’imbarazzante errore. Persino Matteo Salvini, con quale coraggio, ha cavalcato la polemica perculando i responsabili, con un doveroso “No comment, roba da matti!”. Pesa anche la prima ineccepibile indignazione di alcuni esponenti Pd, basiti dinanzi al modulo ligure, regione governata dal centrodestra, seguita da un rumoroso silenzio nel momento in cui si è scoperto che l’errore, alla base, nasceva proprio al Ministero, guidato da un esponente del Partito Democratico.

Durissimo Claudio Mazzella, nuovo presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli.