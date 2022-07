Miriam Margolyes e il suo primo Pride a 81 anni: “La lotta non è ancora finita”

2 min. di lettura

Spinta a bordo di una carrozzina, con la mascherina anti-covid e gli occhi che sorridono. Miriam Margolyes, 81enne attrice inglese celebre professoressa Sprite in Harry Potter e fata Grunilda nella serie tv Merlin, ha partecipato al suo primo storico Pride in Australia, al cospetto delle telecamere di Australia Unmasked, programma ABC.

Margolyes, 30 anni fa vincitrice di un BAFTA come migliore attrice non protagonista grazie a L’età dell’innocenza di Martin Scorsese, è da sempre apertamente lesbica e felicemente impegnata con Heather Sutherland dal lontanissimo 1967. Nel corso del primo episodio di Australia Unmasked, Miriam ha incontrato l’attivista LGBTQ+ della Tasmania Rodney Croome, che le ha spiegato come lo stato insulare sia stato l’ultimo luogo d’Australia a depenalizzare l’omosessualità nel 1997.

Margolyes ha ricordato durante l’episodio andato in onda come sua madre rimase “devastata” dal suo coming out. “Lo dissi a mia madre, e lei rimase completamente distrutta. I miei genitori erano ebrei. Mio padre era un medico, quindi uno penserebbe ad un’apertura mentale. E invece no, non quando si trattava di sua figlia. Non era possibile“. In passato l’attrice rivelò di aver fatto venire “un ictus a sua mamma” dichiarandole la propria omosessualità.

Ora Miriam ha preso parte al suo primo Pride in assoluto a Hobart, in Tasmania, tra centinaia di bandiere arcobaleno. “Lo stato bigotto in cui sono cresciuti così tanti dei miei amici è quasi del tutto scomparso… la Tasmania ora vanta le leggi LGBTQI più progressiste d’Australia“, ha ricordato Margolyes. “Ma la lotta non è ancora finita, sono orgogliosa di marciare – o meglio barcollare – proprio insieme a loro“.

Nonostante sia stato l’ultimo posto in Australia a depenalizzare l’omosessualità, la Tasmania vanta ora diverse leggi LGBTQ+ progressiste, tra cui ampie protezioni nei confronti delle persone transgender emanate nel 2019, con una delle leggi più inclusive al mondo.

