Mondaire Jones e Ritchie Torres hanno giurato: sono i primi afroamericani dichiaratamente gay del Congresso USA

Today, with my sister by my side, I was sworn in to represent the community that raised me from Section 8 housing all the way to the halls of Congress. My heart is full of gratitude for the great people of Westchester and Rockland Counties, and I can’t wait to get to work. pic.twitter.com/S3EeU5xqv6 — Mondaire Jones (@MondaireJones) 4 gennaio 2021

Mentre a Washington andava in onda il più folle attacco alla democrazia americana, per mano degli estremisti elettori di Donald Trump, il 117° Congresso degli Stati Uniti ha finalmente accolto i primi due membri afroamericani dichiaratamente gay della storia. Mondaire Jones e Ritchie Torres, entrambi democratici, hanno così portato ad 11 il totale di persone dichiaratamente LGBT tra Camera e Senato, andando ad affiancare Mark Pocan, Mark Takano, Angie Craig, Sharice Davids e Sean Patrick Maloney alla Camera dei Rappresentanti.

Jones e Torres saranno entrambi anche co-presidenti del LGBTQ + Equality Caucus. Eletto nel 17° distretto congressuale di New York, Mondaire ha così celebrato l’atteso giuramento sui social: “Oggi, con mia sorella al mio fianco, ho giurato di rappresentare la comunità che mi ha cresciuto. Il mio cuore è pieno di gratitudine per le grandi persone che abitano le contee di Westchester e Rockland, e non vedo l’ora di mettermi al lavoro“.

32enne, Ritchie Torres è stato eletto al consiglio comunale della città di New York nel 2013, divenendo il primo candidato apertamente gay ad essere eletto alla carica legislativa nel Bronx e il membro più giovane dell’Assemblea. Da allora ha aiutato ad aprire il primo rifugio per senzatetto per giovani LGBTQ nel Bronx, assicurando fondi per centri anziani per servire le persone LGBTQ in tutti e cinque i distretti di New York.

Sui social, prima del giuramento, si è giustamente emozionato nel toccare con mano il traguardo raggiunto: “Mi sono fermato nel mio nuovo ufficio. Vedere il mio nome sulla targa è stato surreale. È un momento emozionante per me ed è un onore essere un membro della più grande legislatura del mondo”. “Ricorderò sempre la lezione più importante che mia madre mi ha insegnato: “Non dimenticare mai da dove vieni, non dimenticare mai le persone che ti hanno eletto”. Quando lascerò il Bronx, il Bronx non lascerà me nel momento in cui sarò a Washington DC. “