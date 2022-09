Nata per te, la storia di Luca Trapanese e sua figlia Alba diventa film con Fabio Mollo alla regia

2 min. di lettura

Sono iniziate a Napoli le riprese di Nata per te, adattamento cinematografico dell’omonimo libro edito da Eunaudi che ha raccontato la storia di Luca Trapanese e sua figlia Alba. Alla regia Fabio Mollo, regista de Il sud è niente, Il Padre d’Italia e Anni da cane. Secondo quanto riportato da LaRepubblica, Nata per Te, che sarà prodotto da Cattleya, racconterà la storia famigliare che ha commosso l’Italia. Luca, single, cattolico praticante e omosessuale, adotta nel 2017 Alba, bimba affetta da sindrome di Down lasciata in ospedale poco dopo essere nata.

Trenta famiglie l’hanno rifiutata prima che il tribunale decidesse di affidarla a Trapanese: con lui è stato inaugurato il registro degli affidi previsti dalla legge per i single. Luca è stato infatti il primo caso in Italia di persona single e omosessuale riuscita ad adottare una figlia. Ma il suo non è stato un gesto caritatevole: voleva semplicemente una famiglia. Trovata nel sorriso della dolcissima Alba.

Luca, (che nel frattempo è diventato assessore comunale alle Politiche sociali di Napoli con sindaco Gaetano Manfredi), ha scritto la sua storia e quella di Alba a quattro mani con Luca Mercadante. Ora “Nata per te” diventa film, con tutti i guadagni derivanti dalla pellicola che Trapanese destinerà ad associazioni dedicate al sostegno di persone con disabilità.

In piena campagna elettorale Trapanese ha invitato Giorgia Meloni a pranzo per mostrarle quanto amore ci possa essere in una famiglia omogenitoriale. In passato aveva fatto altrettanto con Salvini.

