Luca e Alba spiegano a Meloni cos’è una famiglia nel 2022

A proposito di adozioni, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha recentemente dichiarato di essere cresciuta senza un padre (VIDEO). Questa motivazione autobiografica avrebbe indotto la potenziale premier italiana – secondo i sondaggi favorita alle elezioni del 25 Settembre 2022 – a dichiararsi contraria alle adozioni per single e per le coppie omosessuali. Meloni sostiene che non possiamo privare per legge i bambini di un padre e di una madre. (Qui 10 dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla comunità LGBTQIA+ > )

A Meloni ha risposto Luca Trapanese, padre gay e single che ha adottato Alba, una bambina con grave disabilità. Il suo post è di struggente normalità ed è diventato virale. In passato Luca aveva mandato un messaggio anche a Matteo Salvini.

Il pregio del post di Luca Trapanese (che impaginiamo in fondo all’articolo) è di aver parlato di amore e normalità, riconducendo l’idea di famiglia a una funzione più contemporanea di nucleo fondamentale per il tessuto sociale di un paese civile.

Cos’è infatti oggi una famiglia? Giorgia Meloni e le destre di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia vogliono indebolire l’Italia, distruggendo qualsiasi futuro per le tante famiglie che potrebbero contribuire al bene del paese e partecipare alla sua crescita sociale, economica e civile.

L’invito di Luca e di Alba (in passato fatti anche oggetto di offese) ha fatto emergere un’idea di famiglia più vicina alle persone, più aderente alla realtà, più inclusa nella normale vita di tutti i giorni, e ha sottolineato l’inadeguatezza di Giorgia Meloni a guidare una democrazia liberale compiuta come l’Italia, membro dell’Unione Europea.

Nel post di Luca e Alba si legge:

“Cara Giorgia Meloni, mi piacerebbe trovarmi a un tavolo con te e chiacchierare un po’ di adozione, un tema che entrambi riteniamo cruciale da punti di vista diversi e, se ti farà piacere, potrebbe essere il tavolo di casa nostra, mia e di Alba.

Sei la benvenuta, porta anche tua figlia Ginevra. Alba vi accoglierebbe con uno dei suoi tipici sorrisi.

Mentre le nostre figlie giocherebbero insieme, ti racconterei di noi.

Siamo diventati un noi ormai 5 anni fa, quando Alba aveva 27 giorni di vita e nessuna famiglia disposta a occuparsi di lei. Ora una famiglia ce l’ha.”

“Tu sei una mamma, io sono un papà, siamo entrambi genitori, e siamo entrambi capaci di amare ed educare le nostre figlie, di superare qualunque difficoltà per loro, di vivere per loro, di agire per il loro unico bene. Lo faccio io tutti i giorni per Alba, lo fai tu tutti i giorni per Ginevra, in un momento della tua vita che immagino ti risucchi ogni energia.”

“Alba è una bambina serena, amata e felice. La gente ci dice spesso che siamo speciali, io invece, come forse saprai, lotto quotidianamente per affermare il contrario, e cioè che siamo una famiglia esattamente come lo sono tutte le altre. Una famiglia, la nostra, con un papà single che in Italia con l’attuale legge, non avrebbe potuto adottare un bambino.”

“Io e Alba siamo una luminosa eccezione alla regola delle adozioni, che come sai è ammessa dalla legge italiana solo perché Alba ha una grave disabilità.

Sono certo che al nostro tavolo mi diresti che si tratta di un’enorme assurdità, che questo va cambiato, perché è un’idiozia che per un bimbo disabile sia sufficiente un solo genitore e per gli altri ce ne vogliano due sposati.

Vi aspettiamo allora. E poi qua da noi facciamo una pizza leggendaria, non potete proprio rifiutare.

Luca e Alba”