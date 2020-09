Un Natale rainbow: ecco ‘Happiest Season’, commedia romantica ‘queer’ con Kristen Stewart

Mancano ancora quattro mesi a Natale, ma già prima del lockdown per il Covid-19 le produzioni cinematografiche si erano messe in moto per nuovi film da proporre al pubblico nel periodo natalizio. Uno di questi è “Happiest Season”, che avrà come protagonista Kristen Stewart. Un film LGBT, che farà ridere e commuovere allo stesso tempo.

Happiest Season ruota attorno ad Abby (Kristen Stewart), la quale vorrebbe partecipare alla festa di Natale della sua ragazza Harper (Mackenzie Davis). Quest’ultima però le ha tenuto nascosto il fatto di non aver mai fatto coming out con i genitori. Mamma e papà di Harper infatti sono estremamente conservatori, e la ragazza aveva paura della loro reazione di fronte a una figlia lesbica.

In Happiest Season si trova quindi un amore queer, il classico problema del coming out, le tensioni che questo crea all’interno di una coppia, e la voglia di festeggiare il Natale come una famiglia.

“Happiest Season è la commedia natalizia che ho sempre desiderato”

Kristen Stewart, a People, ha spiegato:

Penso di aver desiderato vedere una commedia romantica natalizia gay per tutta la mia vita. Sono così felice e orgoglioso di Clea per aver portato questo nel mondo. Adoro quando un film delle vacanze ti fa desiderare un’idea di casa e di famiglia, ma esamina anche quanto possa essere divertente e difficile la realtà a volte.

Clea DuVall, sceneggiatrice e regista del film, ha detto:

Sono un grande fan dei film natalizi, ma non avevo mai visto la mia storia rappresentata. La stagione più felice mi è sembrata una grande opportunità per raccontare una storia universale da una nuova prospettiva.

E della produzione, DuVall è pienamente soddisfatta. Non solo per la storia in sé, ma anche per l’ambiente di lavoro che si è creato, con un cast e staff che ha lavorato sempre con entusiasmo. E ha definito il tutto come uno dei set più divertenti in cui abbia mai lavorato.