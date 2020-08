Problemi con il coming out? Ecco una storia che ti ispirerà

AJ Nesbitt è una ragazza afroamericana transgender. Ha fatto coming out con gli amici e la famiglia a soli sei anni. Poi, convinta che la sua storia potrebbe essere di ispirazione, ha scritto e pubblicato un libro solo 5 anni dopo.

La madre ha accolto la sua decisione con positività, come dovrebbe fare ogni genitore. Ricorda bene, ha raccontato a PinkNews, quando un giorno tornò da scuola con una gonna. AJ aveva deciso di togliersi i pantaloni e indossare quella gonna.

È tornata a casa e ha detto che d’ora in poi lo indossava e basta. Da quel giorno in poi ha iniziato a identificarsi come una ragazza.

Complice anche la pandemia di Covid 19, AJ ha deciso nei mesi scorsi di scrivere un libro, a soli 11 anni, per raccontare la sua esperienza e come sta vivendo la situazione. Ad aiutarla, la madre, che sempre le è stata accanto. Il libro è suddiviso per esperienze vissute.

La prima esperienza: coming out

La prima si intitola True You Super You. Il primo capitolo racconta il suo coming out. Racconta come ha affrontato la questione con i suoi amici, con gli insegnanti, e con gli inevitabili bulli, a cui ha risposto a tono.

Mia madre mi ha insegnato a cercare di essere onesta con loro. Invece di urlargli contro e iniziare a litigare, cerca di far loro sapere come stanno ferendo i miei sentimenti. Ho anche cercato di essere onesta con i miei sentimenti con gli insegnanti in modo che potessero aiutare e per la maggior parte lo hanno fatto.

Oltre alla madre, AJ sente vicino il sostegno degli amici. La conoscono da anni, fin da piccoli, e non potrebbero mai allontanarsi, anzi. Insieme a loro a messo in un angolo i bulli, e la aiutano quando sente il peso di far parte di una minoranza spesso discriminata.