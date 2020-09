Arcilesbica senza vergogna: “Cira non può essere descritta come uomo solo perché si faceva chiamare Ciro”

Le aberranti ragioni addotte da Antonio a sua giustificazione ci dovrebbero far riflettere su quanta intolleranza si riversa sulle donne che scelgono strade diverse da quelle imposte alle femmine dal sistema vigente. Donne che hanno pagato un prezzo caro, Maria Paola ha perso la vita, perché sono Donne e poi per lo stigma che il loro ambiente derivato impone alle donne lesbiche. Ciro perchè? Cira immersa in un contesto socio culturale dove che, se non sei una donna allora sei un uomo, Cira, ha pensato che bastasse cambiare nome per resistere al disumano odio rivolto a ciò che restava della sua femminilità.

E per finire, conclude con un “rest in peace” dove ancora una volta si abbatte la transfobia: “Cira ha perso la sua compagna, riposa in pace giovane donna“.

Contro ArciLesbica anche Orgoglio Bisessuale

Ad attaccare Arcilesbica Nazionale per il suo post disumano, quasi alla pari con quello vomitato ieri da Meloni, Salvini e Pillon, anche la pagina Facebook Orgoglio Bisessuale, che commenta semplicemente:

E ancora una volta le TERF si tuffano in picchiata come avvoltoi per ricamare su una tragedia e sputare il loro odio transfobico.

Con TERF (Trans-exclusionary radical feminism) si identifica una minoranza di femministe che non considerano le donne trans come vere donne. Le stesse femministe considerano però TERF come in insulto.