Papa Francesco: “L’omosessualità non va criminalizzata, non è un crimine, ma un peccato”

Papa Francesco torna a parlare di omosessualità in un’intervista all’agenzia di stampa Associated Press. Nella prima intervista dalla morte di Ratzinger, Bergoglio punta il dito verso i vescovi cattolici che promuovono la criminalizzazione dell’omosessualità nei paesi in cui questa viene ancora perseguitata come un crimine. Sono 70 infatti i paesi che ancora oggi considerano l’orientamento omosessuale un reato da perseguire, alcuni dei quali anche con la pena di morte (qui il nostro resoconto su tutti i paesi).

“La condanna dell’omosessualità arriva da molto lontano – spiega Papa Francesco – Oggi credo che i Paesi che hanno condanne legali siano più di cinquanta (sono più di 70 come spieghiamo qui ndr). E di questi credo che una decina abbiano la pena di morte. Non la nominano direttamente, ma dicono ‘coloro che hanno comportamenti innaturali’. Cercano di dirlo in modo nascosto. Ma ci sono Paesi o almeno culture che hanno questa forte tendenza. Penso che sia ingiusto. Qui in udienza io ricevo gruppi di persone così (ve l’abbiamo raccontato qui ndr). Siamo tutti figli di Dio e Dio ci ama così come siamo e per la forza che ognuno di noi ha di lottare per la propria dignità”.