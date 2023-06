Partecipa al questionario europeo per combattere l’omobitransfobia e chiedere maggiori diritti

0:00 Ascolta l'articolo

L’Agenzia europea dei diritti fondamentali (FRA) ha lanciato un nuovo sondaggio a livello europeo per raccogliere le esperienze di vita vissuta, i punti di vista e le preoccupazioni delle persone LGBTIQ che vivono nel Vecchio Continente. I risultati indicheranno la strada da percorrere alle politiche UE chiamate a proteggere e a promuovere ulteriormente i diritti delle persone LGBTIQ.

Questo è il terzo ciclo del sondaggio europeo sulle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersex, non binarie e gender diverse. Il sondaggio mira a ottenere risposte da parte di chiunque si consideri lesbica, gay, bisessuale, transgender, intersex e queer (LGBTIQ), abbia un’età pari o superiore a 15 anni e sia residente nell’Unione Europea.

30 i Paesi considerati. I 27 Stati membri dell’UE, chiaramente, più Albania, Serbia e Macedonia del Nord

L’indagine rimarrà aperta fino alla fine di luglio 2023. I risultati saranno pubblicati nel 2024 e consentiranno alla FRA di valutare i progressi compiuti dall’ultima indagine condotta nel 2019.

L’indagine LGBTI del 2019 mostrava che c’è ancora molta strada da fare per l’uguaglianza LGBTI in Europa. La violenza e la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI sono ancora oggi elevate, così come la paura di muoversi liberamente come persona LGBTI. I risultati del 2019 hanno contribuito a definire la Strategia per l’uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 della Commissione europea, oltre a contribuire allo sviluppo di politiche e iniziative sulla parità di trattamento per sostenere e proteggere le persone LGBTIQ in tutta Europa.

FRA incoraggia la comunità LGBTIQ a partecipare, dire la propria e a condividerla tra familiari e amici. Il sondaggio si potrà ‘seguire’ sui social media utilizzando l’hashtag #LGBTIQsurvey. Il tempo richiesto per completarlo è di circa 20 minuti. La partecipazione è anonima. I dati vengono archiviati solo localmente sui vari dispositivi, per poi essere cancellati una volta completato il sondaggio.

Il sondaggio UE sulle persone LGBTIQ è condotto dalla società di sondaggi Agilis SA in collaborazione con l’azienda di sondaggi Metron Analysis SA e Homo Evolution per conto dell’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), un’agenzia dell’Unione europea. La FRA contribuisce a garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone che vivono nell’UE, raccogliendo prove sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea e fornendo consulenza, basata su evidenze scientifiche, su come migliorare la situazione.

Cliccate qui per partecipare!

