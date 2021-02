Patteef: il collagista che ama i tatuaggi e l’arte sacra

4 minuti di lettura

Patteef è un collagista digitale di Anversa, 5-Minute Collages è il suo progetto artistico il cui scopo è quello di analizzare il momento in cui rallentiamo il movimento del pollice mentre scorriamo il feed di Instagram: l’artista afferma che è fonfamentale l’attimo sufficiente a far scegliere al tuo cervello di visualizzare e soffermarsi su un immagine.



I collage digitali di Patteef mescolano l’arte sacra dei vecchi maestri con la cultura popolare dei tatuaggi;

il montaggio prende forma su un iPhone e viene completato in soli 5 minuti. Un’immagine composita che ti fa guardare le differenze e le somiglianze tra il passato e presente.

Conosciamolo meglio.

Quale è il tuo concetto di arte?

Con la portata mondiale di utenti mensili, era inevitabile che Instagram cambiasse il mondo dell’arte.

La piattaforma di foto è stata a lungo accusata dagli outsider di alimentare la cultura del selfie narcisistico.

Instagram e i suoi utenti stanno cambiando il modo in cui viviamo e condividiamo le nostre visite alle mostre, come guardiamo l’arte in generale. La piattaforma offre un palcoscenico globale per una nuova generazione che gioca con le immagini, in modo digitale. Il collage contemporaneo è una sfaccettatura di questo.



I miei lavori sono divertenti, provocatori, stucchevoli, in equilibrio sul bordo di ciò che gli algoritmi permettono. Voglio catturare lo sguardo attraverso l’immagine composta in modo surreale su temi che non possono essere catturati in un solo periodo. Come collezionista di tatuaggi, gioco con ciò che la sottocultura ci offre nel 2021.

Come hai iniziato il tuo progetto?

Era un passatempo, è iniziato così. Quando avevo qualche minuto libero, facevo rapidi collage per rilassarmi e distogliere la mente dalle cose. Limito il processo a un lasso di tempo di 5 minuti e uso solo il mio iPhone, questo mi permette di avere un set chiaro su cui lavorare.

Trovare i due elementi da fondere è la cosa che richiede più attenzione e ci vuole tutto il tempo necessario. Ma creare una nuova immagine con loro deve essere veloce.

Ho sempre fatto questi collage solo per il mio piacere personale, ma da quando ho iniziato a condividerli su Instagram; la mia identità sembra piacere agli altri.

Dove trovi l’ispirazione per i tuoi lavori?

Mi piace parlare di ispirazione come una sorta di connessione religiosa, la storia ci ha lasciato un patrimonio immenso e accessibile a tutti. Creare arte è sempre stato tradizionalmente un lavoro che richiede tempo e che viene esposto in luoghi dove la gente si incontra, no?



Nessuno stava fermo per ore a posare davanti a un pittore per farsi fare un ritratto e poi metterlo in una parte della casa dove nessuno poteva ammirarlo. Quindi non è difficile capire perché le istituzioni ricche come la chiesa cattolica erano così importanti nelle arti classiche; le loro riserve quasi inesauribili di mezzi e portata erano importanti per le persone che volevano mostrare il loro successo e status o trasmettere i messaggi religiosi alla massa.

Arte e social.

Nei tempi moderni i social media offrono a tutti noi l’opportunità di comunicare e mostrare i nostri talenti al mondo , come nelle arti classiche ma ad un livello molto più basso. Accanto ad altri miei lavori, l’anno scorso ho iniziato a concentrarmi sulle tipologie di tatuaggi e di persone che su Instagram coltivano una fan base di persone che ammirano questo genere di modifiche del corpo; come i collezionisti di tatuaggi, che trovo veramente affascinanti da osservare.

Quale messaggio vuoi trasmettere con i tuoi lavori?

I miei collage analizzano le arti classiche e spiegano che in sostanza le cose non sono cambiate così tanto. Proprio come centinaia di anni fa, amiamo ancora vedere, essere visti e ammirati. Desiderando l’adorazione del pubblico.

https://www.instagram.com/patteef/

https://patteef.myshopify.com/