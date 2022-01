Pechino 2022, Kim e Nicole rivali alle Olimpiadi invernali ma fidanzate e innamorate nella vita privata

2 minuti di lettura

Kim Meylemans e Nicole Silveira sono due atlete di skeleton che tra poco più di una settimana si sfideranno alle Olimpiadi invernali di Pechino. 25enne belga, Kim proverà a battere la 27enne brasiliana Nicole, sua compagna nella vita privata. Meylemans e Silveira sono infatti felicemente fidanzate.

“È davvero speciale poter condividere i giochi olimpici insieme al tuo partner”, ha rivelato Kim in una recente intervista a Outsports. “È un periodo estremamente stressante, quindi avere la mia amata in uno spazio confortevole e sicuro è di immenso valore per me, e anche per le mie prestazioni. Porta un senso di calma e normalità nelle settimane più folli della nostra carriera”.

Le due donne si sono conosciute tre anni fa grazie proprio allo skeleton. Con il tempo si sono avvicinate e lo scorso dicembre, su Instagram, hanno ufficializzato la loro storia d’amore. “Con il passare del tempo la nostra connessione è diventata più forte e stabile, ed eccoci qui”, scrisse all’epoca Silveira. “Parliamo tanto di come tutto questa situazione sia davvero unica. Gareggiamo l’una contro l’altra nello stesso sport. È divertente e stimolante allo stesso tempo”.

Meylemans e Silveira rappresentano una nuova generazione di atleti provenienti da paesi piccoli e/o emergenti, come riportato dalla International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF). Silveira ha recentemente vinto la classifica generale della Coppa del Nord America dell’IBSF, mentre Meylemans è diventata la prima concorrente belga di skeleton alle Olimpiadi del 2018. Meylemans è anche un’ambasciatrice di Out For The Win, l’organizzazione no profit che cerca di aumentare la visibilità degli atleti LGBTQ+ nello sport.

Lo skeleton è uno sport invernale individuale in cui gli atleti scendono lungo una pista ghiacciata su una slitta dotata di pattini, stando sdraiati in posizione prona con la testa in avanti e i piedi indietro. Ed è proprio questa postura caratteristica a differenziare lo skeleton dallo slittino, dove gli atleti si sdraiano sulla schiena con la testa dietro e i piedi in avanti.

