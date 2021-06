La meravigliosa storia dei due pellicani gay innamorati da 18 anni

2 minuti di lettura

Due pellicani bruni maschi in un centro di soccorso in Florida vivono insieme da 18 anni e hanno faticosamente lavorato per costruire un nido, provando a far schiudere un uovo in modo da diventare genitori. I pellicani sono stagionalmente monogami, ovvero stanno con un partner durante la stagione degli amori per poi scegliere un compagno diverso la stagione successiva.

Ebbene secondo quanto riportato da LGBTQ Nation, Pepe ed Enrique sono una fantastica eccezione, perché fanno coppia da 18 lunghissimi anni. Sempre l’uno al fianco dell’altro. “Sono i nostri bellissimi ragazzi speciali“, ha detto a LGBTQ Nation Hannah McDougall, direttrice delle comunicazioni di Pelican Harbour. “Hanno costruito un nido insieme. A turno incubano un uovo finto che gli diamo. Sono innamorati, sono inseparabili e sempre l’uno al fianco dell’altro“.

I due pellicani vivono a Pelican Harbour da quasi due decenni. La struttura faunistica è specializzata in pellicani bruni, ma riabilita anche altri uccelli e animali selvatici. La maggior parte dei residenti sono temporanei, vengono curati e successivamente restituiti allo stato brado. Pepe ed Enrique, invece, sono residenti permanenti, perchè entrambi affetti da ali mal curate che impediscono loro di volare.

“È una condizione che chiamiamo ‘ala d’angelo’, perché invece di stare a filo del loro corpo, la loro ala sporge come l’ala di un angelo“, ha spiegato McDougall, aggiungendo che i due pellicani innamorati condividono Pelican Harbour con altri 13 uccelli permanenti, perché “non rilasciabili” in natura. Poiché la maggior parte dei pellicani vive in media fino a 30 anni in cattività, sembra che i due uccelli abbiano deciso di essere compagni per la vita. Nonostante non possano produrre uova, i due uccelli hanno dimostrato che potrebbero essere ottimi genitori. McDougall ha spiegato che Pepe ed Enrique hanno aiutato Pelican Harbour a crescere dozzine di pellicani orfani, in seguito alla fuoriuscita del petrolio dalla Deepwater Horizon nel 2010.

Mentre le relazioni gay tra pellicani sono molto rare, ci sono molte altre specie che abbracciano spesso e volentieri l’omosessualità. Celebri i pinguini, come ad esempio le pinguine lesbiche Electra e Viola all’Acquario Oceanografico di Valencia, in Spagna, che hanno incubato e fatto schiudere un uovo adottato e hanno allevato il simpatico pinguino da sole. Famosissimi anche i due pinguini gay che hanno rubato un uovo da un altro nido nel tentativo di dar vita ad una famiglia. In Inghilterra, invece, un anno fa una donna ha scoperto due galline lesbiche.