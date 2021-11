Pesaro, 20enne denuncia i genitori: l’hanno insultata e picchiata perché lesbica

2 minuti di lettura

Una ragazza di 20 anni di Pesaro ha denunciato i genitori, che l’hanno aggredita e picchiata dopo aver fatto coming out. La ragazza, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, ha rivelato al padre tunisino di 53 anni e alla madre pesarese di 58 di amare una donna. La reazione dei genitori è stata terrificante.

L’hanno aspettata all’uscita dal posto di lavoro, sabato pomeriggio. Quando la 20enne è salita sull’auto della fidanzata, il padre le ha preso i capelli da dietro e l’ha trascinata via dall’auto, per poi prenderla a schiaffi. Nel mentre, la madre la ricopriva di insulti. A salvare la giovane un dipendente di un hotel, che l’ha soccorsa e portata all’interno della struttura, impedendo ai genitori di entrare. Roberto, questo il nome del portiere dell’hotel che ha aiutato la ragazza, ha ricostruito quanto avvenuto:

“La ragazza aveva preso gli schiaffi, piangeva, era agitata, sembrava sul punto di esplodere. Io ho notato la scena e sono andato verso di lei. Mi sono preoccupato anche della ragazza bloccata in macchina, dicendole di scendere e di venire in hotel senza paura. Nessuno l’avrebbe toccata”.

A quel punto l’uomo ha chiesto alla 20enne se volesse parlare con sua madre. “Con molta riluttanza ha detto di sì, e ho fatto entrare la donna. Tra madre e figlia è scoppiato subito il pandemonio. La giovane le urlava che le rendeva la vita un inferno perché non accettava che fosse lesbica. Ho fatto di nuovo uscire dall’hotel la madre perché temevo che la situazione potesse degenerare. Ho chiesto alla figlia se intendeva chiamare la polizia, ma la compagna le ha consigliato di no, per non compromettere i genitori“.

Poco dopo sono arrivati degli amici delle ragazze che le hanno portate via. “Stamattina“, ha concluso il portiere, “la ragazza è venuta a trovarmi per ringraziarmi e per dirmi che finalmente è andata via da casa dopo aver molto penato per le botte. So che è andata alla polizia a presentare la denuncia“. Ma anche i genitori della ragazza hanno sporto denuncia. La procura ha aperto un fascicolo d’indagine per maltrattamenti. La 20enne ha denunciato botte, pedinamenti e insulti, nonché il pedinamento di un investigatore privato.