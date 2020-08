Pete Buttigieg: ‘l’anello che porto al dito segno che l’America può cambiare’

Pete Buttigieg è passato alla storia come il più giovane candidato alla Casa Bianca. E il primo apertamente omosessuale. Era visto come un astro nascente, dopo la sua prima vittoria in Iowa, e il secondo posto in New Hampshire. Ma man mano che le primarie procedevano, aveva capito che la strada stava diventando dura, soprattutto contro due colossi come Joe Biden, ora candidato ufficiale democratico, e Bernie Sanders. Ha così lasciato, dando appoggio all’ex vice-presidente.

Pete Buttigieg sarà un ministro nella possibile amministrazione Biden?

L’endorsement di Pete Buttigieg è stato molto apprezzato dallo stesso Joe Biden, che potrebbe anche decidere di dargli un ruolo importante all’interno della sua amministrazione, nel caso riuscisse a battere Donald Trump nelle elezioni di novembre.

Un posto per continuare la sua battaglia per i diritti civili, come ha sempre fatto. E il suo appoggio, è stato ripagato ieri, quando ha concluso la convention democratica con un suo intervento. Un appoggio al candidato, ma anche un omaggio al marito.

Il discorso dell’ex candidato

Un discorso, o meglio una sua riflessione. Ha parlato di quanto sia importante cancellare l’amministrazione di Donald Trump che ha creato divisioni all’interno degli Stati Uniti d’America. Dal clima all’economia, dai diritti civili alla diplomazia, il presidente repubblicano non ha fatto altro che peggiorare la vita degli americani.