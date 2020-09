Pete Buttigieg tra i ‘consiglieri’ scelti da Joe Biden con vista sulla Casa Bianca

All’inizio di marzo, dopo aver sorpreso un po’ tutti alle prime primarie democratiche, Pete Buttigieg ha concluso la sua storica campagna presidenziale dopo essere arrivato quarto inCarolina del Sud. L’ex sindaco di South Bend, Indiana, gay dichiarato e felicemente sposato, è ora entrato della squadra “di transizione” del candidato democratico Joe Biden, che a novembre sfiderà Donald Trump per la presidenza degli Stati Uniti d’America.

Buttigieg è stato inserito in un comitato consultivo di 20 persone che include anche l’ex procuratrice generale Sally Yates e l’ex consigliere per la sicurezza nazionale Susan Rice, entrambe sotto la guida dell’ex presidente Barack Obama. A far parte di questo staff anche Vivek Murthy, che ha consigliato Biden durante la pandemia, l’ex consigliere economico di Obama Jeffrey Zients, il governatore del New Mexico Michelle Lujan Grisham, il rappresentante dalla Louisiana Cedric Richmond e la sua consulente per la campagna Anita Dunn.

I 20 sono stati scelti in previsione di un trionfo elettorale di Biden, in modo dall’essere “pronti a passare all’azione”, senza necessariamente aspettare il passaggio di consegne di metà gennaio. “Ci stiamo preparando alla transizione – ha dichiarato il team leader Ted Kaufman – in un momento di crisi sanitaria globale e economica”. “Aiteremo Joe Biden ad affrontare le sfide urgenti che il nostro Paese deve affrontare sin dal primo giorno della nuova presidenza“.