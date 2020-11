Pete Buttigieg avrà un ruolo di primo piano nella Casa Bianca di Joe Biden

Lo scorso settembre Pete Buttigieg, ex sindaco di South Bend nonché primo storico candidato dichiaratamente gay alla presidenza degli Stati Uniti d’America, era entrato nella stretta squadra “di transizione” voluta dal candidato dem Joe Biden, da pochi giorni nuovo Presidente Usa.

Ebbene il 38enne Buttigieg, felicemente sposato con Chasten Buttigieg e ritiratosi nel marzo scorso dalla corsa alla Casa Bianca proprio per appoggiare Biden, farà quasi certamente parte del gabinetto del neo presidente. Veterano militare in Afghanistan, potrebbe andare a ricoprire un ruolo chiave, come riportato da Politics e Axios.

Pete, da tutti considerato come vera stella nascente nel Partito Democratico d’America, potrebbe ricoprire la carica di ambasciatore presso le Nazioni Unite, il che lo metterebbe al centro della politica estera, oltre a dargli quell esperienza necessaria per puntare successivamente al sogno Casa Bianca. Ma Buttigieg potrebbe anche andare a guidare il Dipartimento degli Affari dei Veterani, ruolo però forse troppo di basso profilo.

Con un occhio al proprio futuro, Buttigieg potrebbe anche accettare “un lavoro che gli permetta di lucidare la sua credibilità presso la comunità afroamericana“, ipotizza Axios. Il suo precedente ottimo lavoro sull’edilizia abitativa di South Bend lo andrebbe a collocare nella cornice del Dipartimento della casa e dello sviluppo urbano degli Stati Uniti d’America.

Nel dubbio, se confermato Buttigieg sarebbe la prima persona dichiaratamente gay a ricoprire un posto a tempo pieno nel Gabinetto presidenziale, sebbene il controverso funzionario gay Richard Grenell abbia provvisoriamente e precedentemente ricoperto il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale per Donald Trump.