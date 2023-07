Placebo vs. Giorgia Meloni: “Fascista, razzista, pezzo di m**da” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Nato quasi 30 anni fa, i Placebo sono un celebre gruppo britannico formato da Brian Molko e Stefan Olsdal, con quasi 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ad un anno dall’uscita del loro ottavo album in studio, Never Let Me Go il titolo, i Placebo sono tornati in Italia per una serie di concerti estivi che ieri l’hanno visti protagonisti al Sonic Park di Stupinigi, alle porte di Torino.

Davanti a 5000 fan in festa, Brian Molko, apertamente bisessuale, ha pesantemente attaccato Giorgia Meloni, definendola “razzista, fascista, pezzo di merd*”, concludendo con un sonoro “vaffanc*lo“. Il tutto in italiano. Parole che hanno suscitato gli applausi dei presenti e una pronta reazione dei carabinieri, che ha presentato una segnalazione alla procura di Torino.







Durante il live, il cantante ha lanciato anche un appello a sostegno dei diritti delle persone non binarie e transgender.

Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’università e della ricerca nonché Vicepresidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, ha parlato di “fatto inaudito su cui non abbiamo sentito parole nè di condanna nè di scuse da parte della sinistra che, tra l’altro, governa il comune di Nichelino. Una presa di distanza pubblica è doverosa. Denigrare una persona non è arte ma semplicemente squallido. Non si può permettere che un evento che attira così tante persone venga rovinato da parole-spazzatura nel silenzio generale. Ora la sinistra si schieri altrimenti sarà tra i fan dei fomentatori di odio“.

