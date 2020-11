Radio Maria: “L’Europa toglie risorse a medici e infermieri per assegnarle all’organizzazione dei gay pride”

Dopo le assurde parole di don Livio, direttore che solo pochi giorni fa aveva etichettato il Coronavirus come un “progetto del demonio che attraverso menti criminali prepara un colpo di Stato sanitario o massmediatico“, Radio Maria torna a far parlare di sè grazie ad un articolo pubblicato sul proprio sito, in realtà estratto da La Nuova Bussola, a firma Tommaso Scandroglio. Secondo costui, udite udite, l’Europa starebbe usando il Covid per ‘imporre ‘l’agenda LGBT’

Ovviamente ci si riferisce alla prima strategia LGBT presentata solo pochi giorni fa, ma qui riletta con altri occhi. Scandroglio parla di “indebita intromissione negli affari di ciascuno Stato membro, ossia di una ingiustificata invadenza di campo in settori di competenza nazionale e non di spettanza della Commissione“. A detta del giornalista, ed evidentemente di Radio Maria che rilancia l’articolo, sotto c’è “del marcio”. Questo perché il Centro Studi Livatino fa notare come il il Parlamento europeo e il Consiglio europeo non potrebbero istituire il reato di “omofobia”, perché esulano dalle loro competenze.

Anche sul campo matrimoniale, poi, l’Europa non potrebbe “sostituirsi agli Stati membri in tema di famiglia e di scuola“. Sul capitolo finanziario per ‘iniziative arcobaleno‘, infine, l’Europa non potrebbe ‘ricattare’ gli Stati UE (“o appoggiate le politiche LGBT oppure chiudiamo i rubinetti dei finanziamenti agli Stati“), perché non sarebbe previsto in alcun modo nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.