Raffaella Carrà: torna a teatro la commedia Fiesta!

Secondo indiscrezioni raccolte da Gay.it, lo spettacolo Fiesta! dedicato a Rafffaella Carrà e alle sue indimenticabili canzoni-tormentone tornerà in scena vent’anni dopo il travolgente tour svolto nel 2001, quando la pungente commedia – ideata da Fabio Canino e scritta da Roberto Biondi – calcò teatri di mezza Italia facendo il pienone ovunque.

Il debutto di Fiesta! è previsto il 26 Ottobre al Teatro Sala Umberto di Roma, dove sono previste cinque settimane di repliche. Sebbene tutto lasci pensare che la recente scomparsa della regina dell’entertainment italiano sia stata l’occasione per tornare in scena, le indiscrezioni lasciano intendere che la riedizione della pungente commedia era già stata pianificata, in occasione del ventennale dell’esordio del 2001. Quell’anno, durante una replica, Raffaella Carrà fece anche una sorpresa, o per meglio dire una “carrambata”. Le telecamere di Rai1, in diretta catodica con l’allora popolarissimo programma di prima serata “Carramba che sorpresa”, fecero irruzione nel teatro durante lo svolgimento dello spettacolo e mandarono (streammarono, si direbbe oggi) per qualche minuto Fiesta! sulle televisioni di una decina di milioni e più di italiani.

“Fiesta” – nella versione del 2001 che probabilmente sarà ora rivisitata nel suo script – era ambientata la sera del 18 Giugno, giorno del compleanno di Carrà. Il protagonista, Luca (interpretato da Canino) è un fan di Raffaella Carrà e, come ogni anno, quella sera invita i suoi amici – Renato (Diego Longobardi), Ivano (Adriano Evangelisti), Giuseppe (Emanuele Cerman) e Massimo (Fabio Bongini) – per una festicciola in casa, animata dall’energia delle canzoni di Raffa. Sul tono delle commedie dialoganti dai toni agrodolci, gli amici gay si ritrovano a chiacchierare di avventure, flirt, vita, amori, ambizioni, delusioni e speranze.

Battute fulminanti sull’orlo della cattiveria, ma anche tanta tenerazza e un irrefrenabile amore per le canzoni di Raffaella Carrà. Chissà se nella nuova versione troveremo gli stessi protagonisti, un po’ invecchiati, o ci sarà spazio anche per un ragazzino distratto da Tik Tok che nel bel mezzo della chiacchiera chiederà di ballare tutti insieme il tuca tuca davanti a un telefonino?

Per ora non abbiamo altre notizie, ma due sono le certezze: purtroppo Raffa non ci sarà – quell’anno lei stessa comprò tutti i biglietti di una serata e invitò i suoi amici tra cui Japino, Arbore, Boncompagni – ma la sua energia e le sue canzoni continueranno ad essere l’anima della Fiesta!