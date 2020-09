Ro e Ambra a Non è La D’Urso, il video del pestaggio omofobo ai loro danni in prime time

A pochi giorni dal pestaggio omofobo che le ha travolte, Rosa e Ambra, picchiate dai vicini di casa perché innamorate, hanno aperto la puntata domenicale di Live – Non è la D’Urso. Mano nella mano, emozionate e ancora sconvolte per quanto accaduto. Rosa ha rivelato in onda di sentirsi un uomo e di farsi chiamare Ro, tanto dall’aver pensato in passato di intraprendere un percorso di transizione, fino ad oggi mai del tutto abbracciato.

“È da tempo che ci offendono, che ci danno delle lesbiche di merd*, e tanti altri insulti. Sono quasi tre anni, ma ultimamente si è accentuato, da queste persone violente“, hanno precisato Ro e Ambra, scioccati nel rivedere le immagini del loro pestaggio. Immagini terrificanti, quelle mandate in esclusiva dalla trasmissione Mediaset, in cui si vedono due uomini prendere a calci la povera Ambra. Vicini che hanno dato un’altra versione dei fatti, parlando di minacce da parte delle ragazze, a loro dire armate di coltello. “Sono persone violente, tutti li conoscono, hanno tutti paura, invece che chiedere scusa ora ci calunniano“, hanno reagito Ambra e Ro.

“Questo video andrebbe trasmesso alla Camera e al Senato, perché in questo Paese un reato compiuto con motivazioni omotransfobiche, non ha aggravante. Perché non fanno questa legge?“, ha tuonato Gianluigi Nuzzi, puntando il dito contro i vescovi, che hanno più volte attaccato il DDL Zan. Dalle nuvole è invece caduta Antonella Boralevi, che ha più volte incredibilmente ripetuto “no, non credo che i vescovi abbiano potuto dire qualcosa contro il DDL Zan, non ci credo“. Peccato che da mesi la CEI abbia dichiarato guerra alla legge contro l’omotransfobia e la misoginia, attaccandola ancor prima che venisse ufficialmente depositata alla Camera.