Robbie Coltrane, Hagrid difende J.K. Rowling: “Non ha detto nulla di offensivo sulle persone trans”

Da mesi J.K. Rowling è nella bufera a causa delle sue incredibili uscite transfobiche. Quasi l’intero cast di Harry Potter, da Daniel Radcliffe ad Emma Watson, aveva preso le distanze dall’autrice del celebre maghetto, fino ad oggi. Il 70enne Robbie Coltrane, amatissimo mezzogigante Rubeus Hagrid, ha infatti difeso la Rowling dalle frequenze di Radio Times

Non credo che quello che ha detto fosse davvero offensivo. Non so perché, ma c’è un’intera generazione di persone su Twitter che sta in attesa di sentirsi offesa. Non avrebbero vinto la guerra facendo così, no? Sembro un vecchio burbero quando parlo così, ma alla fine pensi: “Oh, datevi una regolata. Aprite gli occhi, schiena dritta e andate avanti”. Ma non voglio essere coinvolto in tutto questo a causa di tutte le mail di odio e di tutta quella merda che mi arriverebbe addosso, di cui non ho bisogno in questo momento della vita.