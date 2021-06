Roma Pride 2021: “Si farà, sfileremo senza carri ma con i nostri corpi”

< 1 minuto di lettura

Dopo l’allarme della scorsa settimana, con la questura che aveva imposto una piazza ad ingresso limitato causa pandemia, la lieta e attesa notizia. Sabato 26 giugno il Roma Pride si farà, in presenza e in strada, come appena annunciato dal Comitato organizzatore.

L’appuntamento è per sabato 26 giugno alle ore 17, a piazza Vittorio Emanuele (metro A).

Sfileremo con i nostri corpi, con tutto l’orgoglio e l’entusiasmo che ci accompagna fino a Piazza della Repubblica.

Nel rispetto della normativa vigente, non ci saranno i carri né mezzi a motore, resta obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Ognun* di noi è responsabile della buona riuscita della manifestazione. Facciamo la differenza!

Ciò che sembrava impossibile fino a pochi giorni fa, ovvero una ‘sfilata’ in strada, è invece diventato realtà. Nelle stesse ora in Arco della Pace si terrà il Milano Pride, stanziale e in piazza, con decine di ospiti già annunciato. Un sabato rainbow e partecipato per le ‘due capitali d’Italia’, per rispondere anche all’ultimo sconsiderato e inaccettabile attacco della Santa Sede al DDL Zan.